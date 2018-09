Ponovo poskupilo brašno u Srpskoj

BANJALUKA, SARAJEVO - Cijena brašna ponovo je u RS porasla za dva feninga, a do kraja ovog mjeseca očekuje se da po kilogramu skoči za još četiri feninga, potvrdio je juče za "Nezavisne" Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara RS.

Podsjećamo, do poskupljenja je došlo i prije desetak dana, a ovo je novo.

"Do kraja septembra očekujemo da kad krene izvoz iz Srbije, Mađarske, da će automatski dolaziti do još većeg skoka cijena brašna", kazao je Kos.

On je dodao da se ipak za duži period ne može tačno predvidjeti koliko će cijena brašna rasti po kilogramu, ali neće mirovati.

"Svi proizvođači koji imaju pšenicu neće još da je prodaju jer je svi čuvaju za narednu godinu i čekaju višu cijenu", kazao je Kos.

Prema njegovim riječima, vreća brašna od 25 kg košta od 16,50 KM do 21 KM, zavisno od proizvođača i tipa brašna.

Radenko Pelemiš, predsjednik Udruženja pekara regije Bijeljina, ističe da je pored prvog poskupljenja brašna, koje je bilo prije desetak dana, ono ponovo poskupjelo - od dva do tri feninga po kilogramu.

"Imamo najavu da će brašno u narednom periodu poskupjeti za još osam do čak 10 feninga. Moramo pratiti situaciju na tržištu što se tiče pšenice, a što se tiče cijena pekarskih proizvoda očekujemo da porastu za 10 odsto", ističe Pelemiš za "Nezavisne" i dodaje da će to biti po 10 feninga po vekni.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, rekao je da, iako je ove godine loš kvalitet pšenice, jedan dobar procenat mogao je da se nađe u ljudskoj ishrani, a da se uvezu samo sorte, poboljšivači koji bi na neki način pospješili i poboljšali kvalitet peciva.

"Smatramo da na osnovu otkupne cijene pšenice, koja je bila izrazito niska ove godine, uvoznici, mlinari nemaju opravdanje da dižu cijenu brašna bez obzira na nešto slabiji kvalitet pšenice ove godine", kazao je Marinković.

Prema njegovim riječima, nije iznenađenje što su se neki poljoprivredni proizvođači odlučili da skladište pšenicu, a ne da je prodaju po niskoj cijeni.

"Potpuno je opravdano što proizvođači sada čekaju višu cijenu jer su neki bili prinuđeni da pšenicu prodaju po 0,25 feninga", kazao je Marinković i dodao da je evidentno da mlinari nemaju dovoljne količine pšenice pa ne čudi da dižu cijenu brašna.

U Federaciji BiH, iako uvjeravaju da se do kraja godine ne može očekivati da dođe do povećanja cijena brašna, ipak postoji šansa za to zbog skoka cijena goriva.

"Naši mlinari su potvrdili da do kraja godine sigurno neće doći do poskupljenja, iako je rod ovogodišnje pšenice katastrofalan te nikako nije za ljudsku upotrebu", kazao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

Iako su mlinari u FBiH obećali da neće dizati cijenu brašna, gorivo je poskupjelo za pet feninga pa, kako kaže Bićo, može se desiti da dođe do skoka cijena brašna.

"Ponovo je najavljeno da će doći do poskupljenja goriva za još pet feninga i možda će to doprinijeti da dođe do korekcije cijene brašna", pojasnio je Bićo i dodao da u FBiH cijena vreće brašna od 25 kg košta od 13 do 20 KM, zavisno od proizvođača.