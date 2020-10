Ponovo potrebno naručivanje za komercijalno testiranje u RS

BANJALUKA - Institut za javno zdravtstvo Republike Srpske saopštio je danas je od sutra, 22. oktobra, ponovo potrebno naručivanje za komercijalno testiranje na virus korona.

Kako su naveli, broj uzoraka komercijalnog testiranja ograničen je na 100 uzoraka dnevno.

"Testiranje se obavlja svakim radnim danom i subotom od 7,30 do 8,30 časova u krugu Instituta. Nalazi se mogu dobiti mejlom ili podići lično radnim danom od 14,30 do 15,30, a subotom od 13.30 do 14,30 časova na šalteru Instituta", pojasnili su u ovoj instituciji.

Naručiti se možete na brojeve telefona 951/491-643 i 051/491-638.

Naručivanje za komercijalno testiranje prekinuto je 21. septembra.