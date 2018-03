Poplave u Cazinu, građani prijavili štetu na 21 kući

CAZIN - Nakon izlijevanja rijeka na području Cazina, stanje je i dalje najgore u mjesnoj zajednici Stijena, odnosno naselju Vilenjača koje je juče cijeli dan bilo u potpunoj izolaciji.

Glavna putna komunikacija iz Stijene prema Vilenjači je idalje prekinuta budući da je vodostaj rijeke Horljave porastao skoro za metar u odnosu na juče. Poplavljen je i alternativni putni pravac, tako da je Civilna zaštita cijeli dan nastojala osposobiti treći putni pravac s kojim se iz mjesta Donja Koprivna može doći u Vilenjaču. U konačnici, put je stavljen u funkciju, tako da ovo mjesto nije više izolovano.

Horljava je rijeka ponornica čije je mjesto uviranja malog obima i teško prima ogromne količine vode s okolnih brda. Upravo zbog toga su poplave u ovom dijelu Cazina česta pojava, iako mnogi ne pamte vodostaj poput današnjeg.

U naselju Bajrići poplavljen je jedan pomoćni objekat na farmi u kojem se nalazila stoka. Ispumpavanjem vode, objekat su tri dana pokušavali spasiti pripadnici Vatrogasne jedinice Cazin, no nisu uspjeli te je stoka izmještena na sigurnu lokaciju, dok je objekat poplavljen.

U Civilnoj zaštiti Grada Cazina kažu da i dalje primaju prijave šteta od građana, a od juče su zaprimili preko 170 prijava, od čega je 21 kuća. Svaki od tih slučajeva provjerava nadležna Komisija, te će se nakon procjena moći znati o kakvim se štetama radi.

Istakli su da se sa prostora Plitvičkih jezera očekuje još jedan manji vodeni val, no da je najgore prošlo. Snijeg se i dalje topi sa okolnih brda, no smatraju da je maksimum postignut. Napomenuli su i da su projekti čišćenja i proširivanja vodotoka, prije svega korita rijeke Mutnice, koje su provodili posljednjih nekoliko godina, ovih dana pokazali potpuni efekat, te da bi zasigurno došlo do mnogo većih poplava da ovi projekti nisu završeni.