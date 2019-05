Poplavljene jagode i salata mogu samo u smeće

BANJALUKA - Poplavljeno povrće kao što su salata, špinat, blitva, mladi kupus, mladi luk i jagode, bez obzira na dužinu plavljenja, ne smije se koristiti u ishrani iz zdravstvenih razloga i te usjeve treba zaorati ili zatanjirati, poručili su poljoprivrednicima u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Sa druge strane, plodovito, korjenasto i krtolasto povrće, kao što su paprika, paradajz, patlidžan, krastavac, lubenica, dinja, krompir, mrkva, peršun i slično, a koji se nalaze u početnoj fazi razvoja i ukoliko su preživjeli poplavu i sada nastavljaju s razvojem, mogu se po prispijeću plodova koristiti u ishrani i prodavati, s tim da ih, bez čekanja kiše, treba oprati.

"Na poplavljenom području identifikovana su tri osnovna oblika degradacije poljoprivrednog, odnosno povrtnog zemljišta, i to ispiranje zemljišta, odnosno odnošenje hraniva, te je potrebno po povlačenju vode izvršiti površinsku pripremu i obilnije đubrenje zemljište NPK đubrivom, a nakon toga zasnovati novu proizvodnju", savjetuju u resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Proizvođačima poplavljenih usjeva kukuruza savjetuju da u slučaju da je bujica odnijela sjetveni sloj, zemljište potanjiraju i ponovo izvrše sjetvu. Ako se voda na zasijanim parcelama kratko zadržala, a sjeme nije niklo nakon povlačenja vode, potrebno je izvršiti razbijanje pokorice kako bi se poboljšalo nicanje biljaka, a zatim dalje nastaviti s uobičajenom agrotehnikom. Ocjenjuju kako će žita pšenice koja su još u vodi vjerovatno biti uništena pa preporučuju da se zasijane površine zaoru i sačeka proljećna ili jesenja sjetva.

"Gdje se voda manje zadržala i tamo gdje klas nije bio u vodi, žita mogu do kraja perioda zrenja da donesu kakav-takav prinos", kažu u ovom resoru.

Nešto bolje procjene su kada je u pitanju voće. Problemi u voćnjacima nastaju zbog povećanja vlažnosti, koja dovodi do povećanog napada biljnih bolesti i većeg pritiska štetočina pa treba voditi računa o tome i redovno vršiti preglede i zaštitu zasada.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, kaže kako sve ukazuje da će obim proizvodnje u ovoj godini biti smanjen.

"Ovo je proljeće s natprosječnim padavinama i nižim temperaturama, što je uzrokovalo kasniju sjetvu i lošije uspijevanje iste, stvaranje pokorice, obolijevanje usjeva. Imamo polja pšenice koja su oboljela i koja je potrebno tretirati, ali ljudi ne mogu ući u parcele od vode, tako da ostaje upitan prinos i kvalitet proizvoda", kaže Marinković i dodaje kako je situacija loša i u voćarstvu i u povrtarskoj proizvodnji.

Primjera radi, na području opštine Šamac, zbog loših vremenskih uslova, nije zasijano 30 odsto poljoprivrednih površina planiranih proljećnom sjetvom, prvenstveno sojom i kukuruzom.

Poljoprivrednici su ove godine počeli sjetvu kukuruza nešto ranije, krajem marta, jer su vremenski uslovi to dozvoljavali, iako je optimalno vrijeme za sjetvu ove poljoprivredne kulture od 10. do 30. aprila.

Velibor Đokić, stručni saradnik za poljoprivredu u opštini Šamac, rekao je Srni da situacija nije zadovoljavajuća, s obzirom na obilne kiše, veliku vlažnost zemljišta i nisku temperaturu. On je dodao da će preostale površine biti zasijane kada to dozvole vremenski uslovi.

Ono što može koliko-toliko da oraspoloži potrošače je da do poskupljenja pekarskih proizvoda neće doći. Saša Trivić, predsjednik Udruženja pekara RS, kaže da peciva sigurno neće poskupjeti, jer se žitarice uvoze iz Mađarske, u kojoj je njihova cijena trenutno pala.

"To nisu značajna smanjenja, tako da neće doći do sniženja cijena proizvoda", kazao je on.

Inače, prošle godine obim poljoprivredne proizvodnje u RS je bio za 17 odsto veći nego 2017. prvenstveno zbog velikog rasta biljne proizvodnje od 42,6%.

