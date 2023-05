Popović na strani novinara: Nisam za drakonske kazne

BANJALUKA - Uoči druge javne rasprave o izmjenama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se kriminalizuju uvreda i kleveta Vitomor Popović, profesor međunarodnog prava i akademik Akademije nauka i umjetnosti RS, kritikovao je predloženo zakonsko rješenje navodeći da je protiv drakonskog kažnjavanja novinara.

Učestvujući na naučnoj tribini "Pravni status imovine Republike Srpske", uz stav da se "o imovini neće raspravljati na bilo kakav drugačiji način pa ni u Parlamentarnoj skupštini BiH, jer je oblast koja se toga tiče uređena Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH", novinari su Popovića upitali "zar aktuelna zakonska rješenja u vezi slobode govora ne bi terbala biti tema naučnih konferencija, ili okruglog stola u Akademiji".

"Ja podržavam i takvu konferenciju zašto da ne. To su ozbiljna pitanja o kojima treba da raspravljamo. Ja sam više tu na vašoj strani, nego na strani vlasti, da znate. Nismo mi još uvijek toliko zrelo i jako društvo da imamo takav komoditet i da svaku izgovorenu riječ koja se nekome ne sviđa kaznimo nekoga čitavom njegovom imovinom. To je moj stav. Ja tu nemam nikakvih problema. Ne mislim da se treba omogućiti nekome da iznosi neistine, na taj način nanosi bilo kome štetu, to ne bi bilo dobro. Ali, da se treba napraviti balans, to je tačno. Da trebaju biti drakonske kazne, apsolutno nisam za to", rekao je Popović novinarima nakon tribine, prenosi N1.

Ova izjava, prva bilo kojeg akademika, izjava blage podrške javnosti koja se protivi ponovnom vraćanju klevete i uvrede u krivično zakonodavstvo dolazi u vrijeme kada je sporni zakon već usvojen u nacrtu u Narodnoj skupštini RS.