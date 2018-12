Popravljen aparat važan za onkološke pacijente u Tuzli

TUZLA - Iz UKC Tuzla danas je potvrđeno da je otklonjen kvar na linearnom akceleratoru, odnosno popravljen je aparat za radioterapiju, te je uspostavljen redovan sistem rada na Odjeljenju za radioterapiju.

Na problem kvara aparata za onkološke pacijente upozorio je Fahrudin Sinanović iz Tuzle, otac teško oboljele Nede Sinanović-Arnautović. Sinanović je uputio otvoreno pismo direktoru UKC Tuzla Nešadu Hotiću u kojem je kazao da je život njegove kćerke narušen zbog kvara na jednom od aparata.

"To nije aparat za popravku zuba, to je aparat kojim se zaustavlja širenje bolesti. Alarmirao sam sve one koje sam znao i nakon toga sam dobio čvrsto obećanje od menadžmenta da će aparat u 99 posto danas proraditi. Da li je cijela javnost trebalo da se digne da bi proradio jedan aparat, stvarno mi nije jasno", napisao je, između ostalog, juče Sinanović.

Iz UKC Tuzla su kazali da od osnivanja Odjeljenja za radioterapiju CT simulator, odnosno aparat koji se koristi u planiranju radioterapijskog tretmana nije bio u kvaru nijedan dan, do 19. novembra ove godine.

"Nakon otklanjanja kvara svim pacijentima je tokom vikenda, 8. i 9. decembra, pružen radioterapijski tretman. U decembru je došlo do kvara na linearnim akceleratorima, odnosno aparatima za sprovođenje radioterapijskog tretmana, zbog čega je isporuka radioterapijskog tretmana za onkološke pacijente prekinuta od 7. do 17. decembra, kada je otklonjen kvar i uspostavljen normalan režim rada", saopšteno je iz ove ustanove.

Od osnivanja Odjeljenja za radioterapiju UKC Tuzla 2009. godine do danas zabilježen je porast broja pacijenata, kao i uvođenje novih tehnika u zračenju oboljelih.

Ukupan broj pacijenata koji su prošli radioterapijski tretman od 2009. do 2018. godine je oko 8.000, a ove godine je bilo najviše do sada, njih 900.