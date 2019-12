Porast temperature od ponedjeljka

BANJALUKA - U Republici Srpskoj za vikend će preovladavati umjereno oblačno i uglavnom suvo, sa dnevnom temperaturom vazduha do 12 stepeni Celzijusovih, koja će od ponedjeljka, 16. decembra, rasti, a u utorak, 17. decembra, biti iznad prosjeka za ovo doba godine.

Prema prognozi meteorologa, u Srpskoj će sutra ujutro biti oblačno, prohladno, povremeno sa slabom kišom, na planinama sa susnježicom ili snijegom.

Tokom dana biće umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, samo će u centralnom pojasu i na sjeveru postojati uslovi za mjestimično slabije padavine.

Prema večeri se očekuje razvedravanje u većini predjela, osim u centralnom planinskom pojasu, gdje će i dalje biti umjereno do pretežno oblačno, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od jedan do pet, na planinama od minus jedan, a najviša dnevna od pet do 10, na sjeveroistoku i jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 15. decembra jutro će biti promjenljivo oblačno, prohladno, suvo i sa lokalnom maglom po kotlinama.

Tokom dana biće umjereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima.

Jutarnja temperatura iznosiće od minus jedan do četiri, na planinama od minus tri stepena Celzijusova, a najviša dnevna od sedam do 12, na jugu do 15.

Prema večeri će uslijediti smanjenje oblačnosti i lagani rast temperature.

U ponedjeljak, 16. decembra, biće stabilno i suvo - jutro vedro do umjereno oblačno, prohladno i sa lokalnom maglom po kotlinama, a tokom dana uglavnom sunčano, uz dalji rast temperature, od sedam do 12, na sjeveru do 14, a na jugu do 16 stepeni Celzijusovih.

Suvo će biti i u utorak, 17. decembra, uz promjenljivu do pretežnu oblačnost i vjetrovito i natprosječnu temperaturu za ovo doba godine - jutarnju od tri do osam i najvišu dnevnu od osam do 13, na sjeveru i jugu do 16 stepeni Celzijusovih.