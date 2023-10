Porazni rezultati ankete: Seksualno iznuđivanje u svim sferama života

BANJALUKA - Seksualno iznuđivanje u najvećem broju slučajeva pogađa žene i djevojčice svih uzrasta i ispoljava se u svim sferama života, veoma često je prisutno i u radnom okruženju, a ispoljava se stavljanjem osobe u nepovoljan položaj i "pravljenjem pritiska oko nje".

Ovo su zaključci ankete "Istraživanja o rasprostranjenosti seksualne iznude u društvu", koju je sproveo Helsinški parlament građana Banjaluka uz finansijsku podršku Centra civilnih inicijativa i USAID-a.

Naime, seksualno iznuđivanje (sextortion) je spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije) radi dobijanja seksualne koristi, a kako navode iz Helsinškog parlamenta građana, rodno određeni oblik korupcije i seksualnog nasilja kao takav nije formalno-pravno prepoznat u zakonima u BiH.

Svijest o postojanju seksualne iznude kao oblika korupcije je izuzetno niska, a dodatni problem predstavlja i siromašna dokumentacija o praksi dokazivanja i institucionalnim mehanizmima utvrđivanja seksualnog iznuđivanja.

Anketu su uspješno popunila 274 ispitanika, najveći broj ispitanika, više od 80 odsto je ženskog pola, 232 ispitanice, dok su 42 ispitanika bili muškog pola, a najveći broj ispitanika je u starosnoj dobi od 20 do 40 godina, preko 55 odsto ispitanika.

Do 30 odsto čine ispitanici iz starosne grupe od 41 do 50 godina, dok su ostali ispitanici situirani u starosnim grupama do 20 godina i preko 51 godine života.

Prema mjestu stanovanja najveći broj ispitanika je iz Banjaluke, dok je ostali broj ispitanika iz drugih gradova, kao što su Sarajevo, Laktaši, Doboj, Trebinje, Livno, Visoko.

Više od 80 ispitanika ima visoku stručnu spremu, od kojih njih 25 odsto ima naučni stepen magistra nauka, a sedam odsto ima zvanje doktora nauka.

Najveći broj ispitanika, preko 90 odsto, upoznat je sa pojmom seksualnog iznuđivanja, te se ovakva distribucija odgovora može smatrati zadovoljavajućom i ohrabrujućom, s tim da je potrebno imati u vidu strukturu ispitanika u skladu sa njihovim stepenom obrazovanja.

Na konstataciju da se seksualno iznuđivanje može smatrati društveno neprihvatljivim ponašanjem najveći broj ispitanika, njih preko 95 odsto, u potpunosti se slaže ili slaže. Distribucija odgovora na postavljenu tvrdnju pokazuje da su ispitanici stava da je seksualno iznuđivanje društveno neprihvatljivo ponašanje.

Naime, ispitanici su stanovišta da je seksualno iznuđivanje prisutno u našem društvu, s tim da distribucija odgovora varira od stava da je ova pojava prisutna do veoma česta.

Interesantno je da nijedan ispitanik nije zauzeo stav da se ova pojava nikada ne ispoljava u našem društvu. Navedena distribucija sugeriše da se seksualno iznuđivanje ispoljava kod nas, da je prisutno u različitim formama, što utiče na percepciju ove pojave.

U sklopu ove ankete rađena je i fokus grupa koja je imala šest učesnica, a polovina od njih je doživjela neki od oblika seksualnog uznemiravanja, ali nisu imali iskustva sa seksualnom korupcijom, i manji broj učesnika (dva učesnika) poznaje nekoga koje bio izložen nekom obliku seksualne korupcije.

Kao ključnu instituciju u smislu prevencije i podizanja svijesti pet od šest učesnica smatra da je uloga obrazovnih institucija ključna.

Programi bi trebalo da obuhvate seksualno obrazovanje, prevenciju nasilja, učenje pozitivnim vrijednostima. Jedna učesnica smatra da to prevazilazi kapacitete obrazovnih institucija i da je potrebno raditi sa osobama koje vrše korupciju i primarno djelovati na korupciju generalno, što će dovesti do smanjivanja slučajeva seksualne korupcije.