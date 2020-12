Porodica Rupar dobitnik nagradne igre: "Nezavisne" nam promijenile život

Nevesinjska porodica Rupar iz naselja Miljevac na ovu adresu se preselila iz Ljubinja prije 13 godina, zahvaljujući tadašnjoj nagradnoj igri "Nezavisnih novina", kada je tada desetogodišnji Miloš sakupljao i isijecao nagradna slova i osvojio glavnu premiju - stotinu hiljada maraka.

"Ti novci su nam zaista promijenili život iz temelja, jer smo na placu koji je tata ranije kupio, s obzirom na to da je on Nevesinjac, od tih para sagradili kuću i iz podstanarstva u Ljubinju preselili u Nevesinje u svoju kuću", prisjeća se Miloš danas kada "Nezavisne" slave svoj 25. rođenadan.

Podsjećamo, u junu 2007. godine Željko Kopanja, vlasnik i direktor kompanije "Nezavisne novine", tada je dječaku Milošu Ruparu, srećnom dobitniku velike nagradne igre "Nezavisnih novina" "Sakupi slova i tvoja je lova", uručio glavnu nagradu u iznosu od 100.000 KM.

Uručujući nagradu, Kopanja je tada rekao da ga raduje što je ona otišla u prave ruke.

Milošu Ruparu je Željko Kopanja uručio nagradu 2007.godine

Miloš priča da je u Nevesinju stekao nove prijatelje, promijenio školu i školske drugove, ali su i on i njegov mlađi brat Stefan, koji je tada imao sedam, a danas mu je 20 godina, započeli jedan komforniji život, u svojoj sobi, sa novim biciklom i kompjuterom, koji su takođe kupljeni od nagrade.

Sagradili su kuću na sprat i odmah naredne godine preselili se u prizemlje, a potom su izradili i gornji sprat, gdje sada živi Miloševa i Stefanova baka.

Miloš uz osmijeh nam kaže da su brat i on još premladi za ženidbu, ali je lijepo znati da je i problem krova nad glavom buduće nove porodice Rupara već riješen.

Miloš danas pročitao novine prije oca pa da ode na posao

Prisjećajući se tih dana kada se potajno nadao nekoj od nagrada, koju je planirao s roditeljima "trampiti" za novi bicikl ili kompjuter, Miloš kaže da su "Nezavisne novine" umnogome promijenile njihov život nabolje.

Sagradili su i kuću, kupili i kompjuter i bicikl, ali su pomogli i nekim članovima porodice od dobijenog novca.

Život im se nije promijenio samo u materijalnom smislu, jer su dva brata Rupara uz "Nezavisne novine" kao dječaci stekli naviku čitanja novina uopšte, informišući se na taj način o svemu što se događa.

"Tata je 'Nezavisne' čitao još u našem ranom djetinjstvu, pa smo se brat i ja, budući da se u školi najprije uči ćirilica, izvještili u čitanju latinice upravo zahvaljujući ovim novinama, tražeći u njima neke zanimljivosti u onim zabavnim rubrikama, pa onda čitajući stranice sporta i tako smo nastavili do današnjih dana, kada ne prođe nijedan dan da ne kupimo 'Nezavisne novine'", priča nam Miloš.

On i brat danas rade u taksi službi, u kojoj je, kao uostalom i u većini drugih zanimanja, veoma bitno da pružalac usluga bude dobro informisan i da, ako ništa drugo, može prilagoditi svoju konverzaciju putnicima koje prevozi, tako da i u takvim situacijama imaju potporu "Nezavisnih", iz kojih primaju najsvježije informacije.

Kuća porodice Rupar u Nevesinju

"Zato mi odmah ujutro, uz prvu jutarnju kafu, prelistavamo 'Nezavisne' i informisani smo o svemu. Jednostavno, to je naš porodični list već dvadesetak godina, samo ga je nekada prvi čitao otac, a sada, budući da je penzioner, prvo novine prelistamo brat i ja, a tata može kasnije natenane da ih lista", šali se Miloš.

Kaže da su "Nezavisne" kod njih uvijek na stolu pa ko im god dođe u goste prelista novine i u šali im i danas govore da su prije trinaest godina izvučeni pravi dobitnici, jer su im ostali vjerni do dana današnjeg, promovišući ih i kod svojih prijatelja i rođaka.

Porodica Rupar je "Nezavisnim" poželjela srećan 25. rođendan i da imaju tako vjerne čitaoce kao što su oni.

I komšinica Branka dane provodi uz "Nezavisne"

Zanimljivo je pomenuti da je komšinica Rupara, Branka Popović, svojevremeno u istoj nagradnoj igri osvojila veš-mašinu, a takođe i dan-danas čita "Nezavisne novine".

Miloš kaže da, kada ona ne stigne otići do grada da kupi novine, svrati do njih da ih pozajmi, a isto to rade i oni, jer je to navika od koje se i Rupari i Popovići teško mogu odviknuti.