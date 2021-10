Porodica i prijatelji se oprostili od Vjekoslava Mandića

MOSTAR – Kolege, prijatelji i porodica oprostili su se od federalnog ministra zdravstva Vjekoslava Mandića na komemoraciji upriličenoj na mostarskom Medicinskom fakultetu.

Federalni premijer Fadil Novalić kazao je tom prigodom kako je saradnja s ministrom Mandićem uvijek bila izuzetna.

"Drugačija nije mogla ni biti s nekim tko je bio stručnjak, profesionalac i čovjek s velikim iskustvom. Bio je nenametljiv, ali principijelan, odgovoran i uvijek s argumentima. Sve ove godine zajedničkog rada potvrdili su ono o čemu su mi pričali o ministru Mandiću", istakao je Novalić.

Dodao je kako je Mandić uvijek donosio razumne odluke u korist građana.

Tajnica Federalnog ministarstva zdravstva Snježana Bodnaruk kazala je da će Vjekoslava Mandića pamtiti kao čovjeka koji je povjerene dužnosti obavljao profesionalno, kao čovjeka posvećenog struci i svojim pacijentima.

"Zahtijevao je disciplinu, striktno obavljanje zadataka, ali u isto vrijeme imao je crtu ljudskosti, empatije prema svojim uposlenicima kojima je uvijek stajao na raspolaganju u najtežim trenucima", kazala je Bodnaruk.

Direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ante Kvesić poručio je sa "smo odlaskom Vjekoslava Mandića svi izgubili velikog čovjeka, sposobnog i privrženog, a da je on osobno izgubio jednog od najbližih prijatelja".

Ministar Mandić je, prema riječima predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare, bio čovjek koji je predano obavljao humani ljekarski posao.

"Bila je čast poznavati vašeg i našeg Vijeku, koji je u našim životima ostavio neizbrisiv trag. Uvijek kada smrt dotakne nam bliske osobe zastanemo prisjećajući se svih zajedničkih trenutaka, razgovora. Svima nam je svaki put žao što nismo više razgovarali, više se družili, više bili zajedno", poručio je Čavara.

Vjekoslav Mandić rođen je u Konjicu 1959. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1985. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. U Zagrebu 1998. godine položio je specijalistički ispit, a 2009. godine magistrirao na Medicinskom fakultetu u Mostaru, gdje je i doktorirao 2013. godine.

Radio je u Domu zdravlja Konjic od 1985. do 1993. godine, te na Odjelu ginekologije Kliničke bolnice Mostar od 1993. do 2005. godine. Od 2005. do 2007. godine obnašao je dužnost federalnog ministra zdravstva, a od 2007. do 2010. godine bio je zastupnik i predsjedavajući Odbora za zdravstvo u Parlamentu FBiH.

Godine 2011. imenovan je pomoćnikom dirktora za hirurške djelatnosti u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Za federalnog ministra zdravstva ponovo je imenovan 2015. godine i na toj dužnosti je bio do smrti.

Mandić će biti sahranjen danas na rimokatoličkom groblju Lakševine na Buni kod Mostara.