Porodice se sve češće odlučuju na treće dijete

DOBOJ - Za godinu dana broj članova dobojskog Udruženja "Ponos" se povećao za više od stotinu, što znači da se roditelji odlučuju da imaju troje i više djece.

"Udruženje 'Ponos' danas broji preko 680 članova. Svaki dan priključi nam se poneki novi član, što znači da se promijenila ona praksa dvoje djece, mislim da se polako porodice većinom odlučuju da imaju troje, pa i četvoro djece... Što se tiče rađanja trećeg djeteta, mislim da je to postala baš česta odluka i da se dosta lakše nego prethodnih možda šest-sedam godina roditelji odlučuju na to treće dijete. Evo, ja mogu da kažem da je naša inspiracija za osnivanje ovog udruženja bila upravo to što sam ja zaista imala i imam veliki broj prijateljica i poznanica koje su dobile treće dijete", izjavila je Marina Protić, predsjednica Udruženja "Ponos", koje okuplja porodice sa troje i više djece.

Tamara Jović prije osam mjeseci je prešla čarobnu brojku od tri djeteta pošto je tada na svijet stigla Milica.

"Htjeli smo djevojčicu, dobili smo tri sina, pa kasnije djevojčicu, odluka je takva bila između nas... Naš jedan dan je užurban, jedni idu u školu, drugi u vrtić, beba raste, snalazim se uglavnom, dobro je. Zasad sama sve postižem, muž nije tu, ali stižemo sami, malo pomogne najstariji dječak, sve u svemu poželjela bih da svaka majka ima troje i više djece", priča Tamara, majka tri dječaka uzrasta 13, sedam i četiri godine, te osmomjesečne curice.

Dva sina i kćerku ima Tijana Vasiljević Stokić, kojoj nije bilo lako da uporedi kako je imati jedno u odnosu na troje djece.

"Jako je teško sada uporediti, kod nas su male razlike, ja sam u nepunih pet godina rodila troje djece, tako da zaista ne znam period kada je bilo samo jedno jer je to bilo kratko, a mislim da su prednosti upravo ta neka radost, ta graja, to druženje, to njihovo zajedničko odrastanje, pa naravno i neke nesuglasice koje su svakodnevni dio porodice... Moja djeca su sada već poprilično odrasla, ja kući imam troje tinejdžera, stariji sin će još malo 17, mlađi sin će ubrzo 15 i kćerka ima 12 godina. Tako da sam ja već neke ove probleme, slatke probleme sa manjom djecom prevazišla, ali naravno da sada slijede oni drugi problemi koji se tiču odrastanja i tog uzrasta koji je poprilično zahtjevan, izazovan, ali isto najljepši, a to je taj školski period", kazala je Vasiljević Stokićeva.