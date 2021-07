Porodiljima po 1.000 maraka

DOBOJ - Nove sobe dobiće većina beba čije su majke, porodilje danas napunile skupštinsku salu u kojoj im je federalni ministar za izbjeglice Edin Ramić uručio po 1.000 KM.

"To mi je drugo dijete, bebu sam dobila 14. aprila. To je jedan vid pomoći koji ćemo uložiti u svoju decu, u njihove potrebe. Ja i muž smo planirali opremanje sobe za naše dvoje dece, da im to napravimo po njihovim mjerama. Ako mi nismo imali, neka oni imaju", kaže Hanija Ćurić iz Sjenine Rijeke.

Za svoje drugo dijete pomoć je dobila i Semira Mujić iz Pridjela Gornjeg.

"Naravno da ćemo uložiti u bebu, za njene potrebe, Kupićemo joj sobu i značiće nam", priča Mujićeva.

Amila Mujkić iz Makljenovca, takođe će svoju djevojčicu Laru obradovati sobom.

"Ukrasiću je šarenim detaljima, napraviće to kao neku igraonicu, pošto voli šarene stvari, voli likove iz crtanih, voli piliće", iskrena je Amila.

Novac su dobile 62 porodilje, povratnici, koje su u proteklih godinu dana dobile dijete.

Edin Ramić, federalni ministar potpisao je danas sa gradonačelnikom Borisom Jerinićem sporazum o realizaciji projekata kojim će se poboljšati infrastruktura u povratničkim naseljima, te izgraditi stambeni objekti.

"Dakle, imamo ukupno 62 kuće, to je najveći broj stambenih objekta u jednoj općini ili administrativnoj jedinici koju obnavljamo u toku ove godine. Razlog za to je značajno učešće Gradske uprave, tako da smo zahvalni, zbilja na tome, to je jedinstven slučaj u BiH", izjavio je Ramić.

U oblasti infrastrukture je planirano 12 projekata u nekoliko mesnih zajednica, a vrijednost svih ugovora je blizu milion KM.

"Ono što je svakako želja i cilj, i mene lično, ali i kompletan gradske administracije je da što više projekata dovučemo u grad Doboj, da zajednički sa višim instancama poboljšamo život svakog građanina. Obično kažu, radi se samo kad su ti izbori, ali evo ove godine nisu izbori, a mi radimo", poručio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

"Radiće se u osam mjesnih zajednica sva populacija će koristiti te puteve. Od Potočana, Pridjela, Potkamena, Svjetliče, Sjenine Rijeke, Grapske i na drugoj strani će se raditi u Miljkovcu i Orašju", kazao je Sevlid Hurtić, predsjednik Skupštine grada Doboj.