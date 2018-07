Otpušten portir osumnjičen za napastvovanje štićenica Doma "Rada Vranješević"

BANJALUKA - Portir Radenko Stakić (39) iz Banjaluke, koji je osumnjičen da je seksualno uznemiravao štićenice i zaposlene u banjalučkom Domu za nezbrinutu djecu “Rada Vranješević”, dobio je otkaz.

Sada već bivši radnik ove javne ustanove smatra da je žrtva nepravde i najavljuje tužbe protiv pojedinih osoba iz doma.

Disciplinska komisija doma “Rada Vranješević” razmotrila je slučaj i donijela odluku da Stakiću bude uručen otkaz, a to je potvrdio i Upravni odbor ove ustanove.

Protiv Stakića je pokrenut disciplinski postupak zbog, kako su tada naveli u rukovodstvu ustanove, povrede radne obaveze. On je u anonimnom pismu, koje je stiglo i u redakciju “Glasa Srpske”, optužen da je u noći između 7. i 8. aprila pijan nasrtao na štićenice i zaposlene u domu. U dopisu je navedeno da ih je portir fizički i verbalno navodio na seks. Stakić je, kako je navedeno, seksualno uznemiravao dežurnu sestru u prostoru gdje borave bebe, a u pismu je istaknuto da se na njegovoj meti našla i mlada majka koja je štićenica doma.

“Disciplinska komisija je donijela odluku o otkazu ugovora o radu u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti. Upravni odbor je razmatrao žalbu radnika i potvrdio odluku disciplinske komisije. Odluka Upravnog odbora je konačna”, naveli su u Domu za nezbrinutu djecu “Rada Vranješević”.

Stakić je rekao da mu je ovom odlukom načinjena velika nepravda i najavljuje da će tužiti pojedine ljude iz doma zbog dobijenog otkaza.

“Anonimno pismo su poslala dva radnika doma koji mi ne žele dobro. Dao sam izjavu u policiji i od tada me niko nije kontaktirao od organa gonjenja i tužilaštva. Nisam nikoga pipnuo niti se nepristojno ponašao, i to su sedamnaestogodišnja djevojčica i mlada majka potvrdile. Imam čak i dokument u kojem to piše. Policija je pregledala i video-snimke u domu te večeri i vidjela da se ništa sporno nije desilo”, kazao je Stakić.

On je rekao da je u odluci disciplinske komisije navedeno da je razlog otkaza neprimjereno ponašanje prema sestri koja radi u prostorijama namijenjenim za majku i dijete i dolazak na posao pod uticajem alkohola.

“I ona je rekla da je nisam pipnuo, već da sam se “osjetio na alkohol i cigarete”. Ušao sam u sobu i pitao je kada ćemo večerati, a ona mi je poručila da izađem i to sam i uradio. Pod pritiskom je dala izjavu komisiji da sam joj “dahtao u vrat”, što nije tačno. Sigurno nisam bio pijan, popio sam jedno pivo - kazao je Stakić i dodao da očekuje da će se kad”, tad vratiti na posao.

U Okružnom tužilaštvu Banjaluka su rekli, navodeći njegove inicijale, da je u toku istraga protiv Stakića.

”Navedeni predmet je u procesu zbog postojanja osnova sumnje da je R. S. počinio polno uznemiravanje na štetu tri ženske osobe, od kojih je jedna maloljetna”, naveli su u tužilaštvu.

Drugom portiru smanjena plata

Drugi portir u Domu za nezbrinutu djecu “Rada Vranješević” Milorad Jerilović u anonimnom pismu je optužen da je pokušao da zataška seksualno uznemiravanje. U domu “Rada Vranješević” su naveli da je disciplinska komisija Jeriloviću smanjila platu za 20 odsto u naredna tri mjeseca.

“Te večeri uopšte nisam radio. Moj “grijeh” je što sam navodno uznemiravanu djevojčicu pitao šta se desilo. Sve mi je namješteno jer nekome ne odgovara da budem predsjednik sindikata u domu. Tjeraćemo se na sudu zbog ove odluke”, poručio je Jerilović.

