Poruke sa protesta u Sarajevu: Smijenićemo vas, hvala Srbiji

SARAJEVO - Pjesmom "Bolji život" i povicima "ostavke" ispred zgrade Vlade FBiH, završeni su protesti "Borba za život" u Sarajevu. Stotine građana ogorčeni su postupcima vlasti, zbog nenabavke vakcina i cjelokupnim odnosom onih koji ih predstavljaju.

Nejra Latić-Holusić, organizatorica protesta, kaže da bi ostavili rok do 13. aprila i da ukoliko se to ne desi, vlasti treba da očekuju veće aktivnosti.

Aida Feraget, jedna od organizatorica, kazala je da ovo danas može dati odgovor na vječno pitanje "šta žene žele", žene žele život i odgovornost, a priliku za život vide u smjeni Vlade FBiH, ali i Vijeća ministara.

"Tužno je da ni jedna politička partija nije dala odgovor, nije dala prijedlog. Ovu stotinu automobila na ulici shvatam kao strah", kazala je Feraget.

Ističe da svi treba da postupe po zahtjevu naroda, svi se "busaju u prsa“"da su tu za narod, evo im sad naroda pa neka im kaže.

"Dajte ostavke, spašavajte nam živote“, poruka je Aide Feraget.

Jedan od učesnika protesta Nedžad Hadžibajrić rekao je da građani zaslužuju da imaju vakcine, te da kao građani imaju pravo da smijene vlast koja godina ne radi ono za što je plaćena od sredstava iz budžeta koji pune isti građani,

"Oni kupuju auta, namještaj, a mi vakcine dobijamo putem donacija. To je najveća sramota. Dok stojimo ovdje, ljudi iz ove zgrade nam se smiju s prozora umjesto da siđu i priključe nam se jer se to tiče i njih, ne samo mene. Neka Fadil Novalić izađe i kaže dokle se stiglo s nabavkom vakcina, kako je rekao 'da smo se igrali države možda bi imali vakcine', neka se sada igra države. Ovo je moja država, moj narod i mi ćemo da ga branimo, a njih da smijenimo", rekao je Hadžibajrić.

Naglasio je kako tokom jučerašnjeg dana sam protestovao ispred KCUS-a, a nakon što su u javnosti objavljena pisma anesteziologa u vezi s respiratorima i situacije na Kovid odjeljenjima ove zdravstvene ustanove.

"Ljudi koji umiru nisu procenat, ne možete praviti statistiku od nekoga ko je umro. Jučer je toliko vozila hitne pomoći i kola Pokopa prošlo, to je strašno, da je vlast na vrijeme nabavila vakcine možda bi tih 10 posto bilo živo. Građani naše zemlje nisu zaslužili ovakav tretman i podržavam sve one koji su otišli u Srbiju na vakcinu, hvala Srbiji što nam je to omogućila. Druge države upravljaju Bosnom, ne oni koji se smo izabrali, one koje smo izabrali oni nas kradu. Kada sam pročitao pismo s KCUS-a bio sam u nedoumici jer je to nešto najstrašnije u ovom jeku pandemije što može izaći s jedne tako visoke ustanove. Nisam mogao spavati cijelu noć, želudac mi je igrao. Zamislite nekoga ko se bori za zrak i vide kako im doktor privlači malina respirator. Jučer je gospođa Sebija, kako je rekla da je zovemo doktorica Sebija, kazala 'dugo ćete me gledati na ovim konferencijama' davajući insinuaciju da je ne možemo skinuti, ama skinut ćemo te", poručio je Hadžibajrić, prenosi televizija "N1".

S današnjih protesta upućeni su zahtijevi Savjetu ministara BiH i Vladi FBiH da podnesu ostavke, ali i pjesmom poruka "Ja hoću bolji život!".