Poskupljuje vjenčanje, taksa za sudbonosno "da" i do 200 maraka

DOBOJ - Ko ima para za svadbu sa 200 do 300 gostiju, može platiti i taksu za vjenčanje, tako bi najkraće izgledalo obrazloženje nadležnih za poskupljenje taksi koje mladenci plaćaju prilikom sklapanja braka.

Naime, odbornici u Skupštini grada Doboj usvojili su odluku o izmjeni i dopuni odluke o gradskim administrativnim taksama koja, između ostalog, predviđa da za vjenčanje u toku radnog vremena Gradske uprave mladenci neće imati nikakav trošak, ali će zato za sklapanje braka nakon radnog vremena i tokom vikenda u prostorijama GU ili mjesnih kancelarija parovi plaćati taksu od 50 KM.

Vjenčanje u ugostiteljskim objektima ili drugim javnim i privatnim prostorima koštaće ih 150 KM, dok je vjenčanje u vrijeme državnih i vjerskih neradnih praznika, bez obzira na to gdje budući supružnici stavljaju svoj potpis, najskuplje i taksa iznosi 200 KM.

Prema važeći zakonskim aktima, brak se sklapa u prisustvu matičara i odbornika.

"Rukovodili smo se iskustvima gradova i opština, lokalnih zajednica u okruženju, i jednostavno neko je, čini mi se, i dobro rekao, ako neki želi da mu službenik, odnosno matičar ode tamo u nekakav salon ili pod šator u neradno vrijeme, treba i da plati određenu naknadu jer znamo da se velika sredstva zaista troše na ovim prostorima za organizovanje svadbi, tako da lično mislim da treba nagraditi te ljude jer imaju i oni svoju privatnost", izjavio je Slavko Kovačević, zamjenik dobojskog gradonačelnika.

Njegovo mišljenje ne dijeli PDP-ova odbornica Olivera Nedić.

"Meni ovo nije obrazloženje: prave velike svadbe, pa hajdemo i mi da im naplatimo. To su mladi ljudi kojima treba da pošaljemo poruku, 'evo mi smo našli način da vam bar ovom minimalnom uštedom damo jedan podsticaj za život'... Mislim da je zasnivanje porodice danas, nažalost, rijetka pojava i da treba da je obodrimo. Ja sam predložila neka alternativna rješenja. Naravno da sam za pokrivanje troškova matičarima, prvenstveno. Predlagala sam da nama odbornicima raspolove ili potpuno ukinu naknade jer većina njih ne otvara materijale uopšte, tako da apsolutno i ne zaslužuju naknade. Ali matičarima, kada svoje vrijeme odvajaju od porodice za vrijeme vjerskih ili državnih praznika, treba to nadoknaditi, ali ne na taj način, treba naći neka druga sredstva", kazala je Nedićeva, te dodala da joj je odlazak na vjenčanje najdraži dio odborničkih obaveza.

Ni za jednog odbornika odlazak na sklapanje braka ne treba da bude trošak jer to je čast da vas neko pozove, smatra Rade Tešić, odbornik SP-a.

"S druge strane, imate matičare, koji rade profesionalno svoj dio posla u toku radnog vremena, a van radnog vremena obavljaju vjenčanja. Ja sam svakako za to da se apsolutno ukinu bilo kakve takse mladim bračnim parovima jer non stop trabunjamo o nekom povećanju nataliteta, da nas ima više itd., a gledamo da oporezujemo te mlade ljude gdje god stignemo. Ali, isto tako, s druge strane ne treba zaboraviti ni službenike gradske administrativne službe koji imaju troškove da bi izvršili taj svoj dio posla i to treba da bude namjenski napravljeno drugom odlukom iz budžetskih sredstava da se njima namire određeni troškovi", naveo je Tešić.

Ukoliko brak zaključuju nepokretni i bolesni mladenci u stanu ili bolnici, to se ne smatra posebnim uslugama, pa prema istoj odluci za taj izlazak matičara i odbornika ne teren se ne plaća taksa.

