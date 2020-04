Poslanici: Rebalans je zakasnio

SARAJEVO - Poslanici Predstavničkog doma FBiH imali su u danas niz primjedaba na rebalans budžeta, a i na sam Vladin prijedlog zakona koji će ublažiti ekonomske posljedice, ali je Vladi FBiH najviše zamjerana činjenica da je posljednja u regionu koja je donijela ekonomske mjere i da su one zakasnile.

Rebalans budžeta za ovu godinu od 5,5 milijardi KM te zakon koji će ublažiti ekonomske posljedice pandemije korona virusa u četvrtak do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nije bio usvojen, jer se Vlada u toku pauze nije izjasnila o amandmanima, pa je nastavljena rasprava dok Vlada FBiH ne donese odluku.

Na početku rasprave o rebalansu budžeta i o zakonu koja je objedinjena poslanicima se obratio Fadil Novalić, premijer FBiH, koji je obrazloži rebalans budžeta.

On je kazao da je ovogodišnji budžet povećan za oko 11,2 posto. Kazao je da je najznačajnija stavka rebalansa od 500 miliona KM Fondu za stabilizaciju privrede, koji je sastavni dio zakona o ublažavanju posljedica za privredu.

"Planirano je i 20 miliona KM za uspostavu garancijskog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 miliona KM, alociranih u ovoj banci po osnovu komisionih poslova, kreiralo potencijal od 100 miliona KM, čime je omogućeno finansiranje garancije u iznosu od 500 miliona KM fondu", objasnio je Novalić.

Novalić je kazao i da se federalni budžet prvi put nalazi u deficitu i to 777 miliona KM. Naglasio je da je došlo do značajnog pada prihoda, što je doprinijelo velikom deficitu. On je rekao da će od aranžmana MMF-a za BiH u iznosu od 333 miliona evra dogovorom o raspodjeli Federaciji ići 400 miliona KM. Također, naveo je i da će se federalna vlast zadužiti kod Svjetske banke radi jačanja bankarskog sektora u iznosu od 55 miliona KM.

"Nadalje, 100 miliona KM će biti prikupljeno na osnovu prodaje zaduženja javnih preduzeća, a 400 miliona KM će iznositi domaće zaduženje putem emisije obveznica", kazao je Novalić.

Damir Mašić, šef Kluba poslanika SDP-a, kazao je da Vlada FBiH nije na vrijeme reagovala, te da je FBiH jedina u regionu koja je mjere donijela tek mjesec i po nakon proglašenja prirodne nesreće.

"Vidi se na koji način je ovaj zakon sklepan. To potvrđuje i niz amandmana koje je Vlada dala na svoj zakon", rekao je Mašić.

Odgovorio mu je Dževad Adžem, poslanik DF-a, kazavši da je Vlada FBiH na vrijeme reagovala.

"Nismo mi nigdje zakasnili. Mi smo zaštitili primarni resurs, a to je čovjek", rekao je Adžem.

Salmir Kaplan iz SDA kritikovao je rad Federalnog štaba civilne zaštite, tačnije izjave načelnika Fahrudina Solaka da će nakon 1. maja razmatrati da li će se popuštati s mjerama.

"Kaže da će vidjeti hoće li popuštati ili stiskati. Šta ćeš, bolan, stiskati? Ko više stišće? Treba pokrenuti ekonomiju", poručio je Kaplan u četvrtak. Njegova koleginica iz DF-a Alma Kratina smatra kako nije dobro što je Vlada FBiH kod činjenja ušteda ukinula sedam miliona KM za uvezivanje staža, dok je Azra Hadžić Bećirbašić, poslanica SBB-a, kazala da će poslanici ove stranke podržati rebalans, te da Vlada nije zakasnila s njim.