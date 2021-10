Poslodavci u RS dižu glas: Ne uvlačite privrednike u političke obračune

Poslodavac je olako i bez pravih argumenata izložen napadima u javnosti. Njegovi radnici su pod pritiskom i u strahu. To je sve češća slika političko-poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj u kojoj se političke optužbe i "obračuni" sve češće lome preko leđa privrednika i poslodavaca, saglasni su poslodavci i ekonomisti.

Kada sve to ode u javnost, logično su u strahu i poslovni partneri i potencijalni investitori, a krajnji rezultat može biti katastrofalan.

Uvlačenjem privrede u politiku i obratno, svi su u problemu, i zato sam ovih dana javno reagovao i svima poslao poruku da o tome moramo voditi računa, kaže Saša Trivić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske, i napominje da zbog toga svi treba da dignu glas.

"U posljednje vrijeme postao je trend da se u političkim borbama sve češće pominju imena privrednih preduzeća, čime su u javnosti, a naročito kod partnera i potencijalnih investitora, stvara slika da su svi poslodavci kriminalci. Na taj način praktično kriminalizujete čitav poslovni ambijent, ali i svakog zaposlenog", kaže Trivić.

Tako se samo u još većoj mjeri daje vjetar u leđa odlasku radnika u inostranstvo jer u svojoj zemlji ne mogu dostojanstveno da zarade ono najvažnije, svoju platu. Njihov položaj u takvom ambijentu izuzetno je težak, smatra Trivić i samo uz ogromne napore poslodavca firma koja je na "udaru" politike može opstati.

"Stanje u društvu i medijima je takvo da može svako svakog optužiti za bilo šta i da javnost to prihvati kao gotovu činjenicu. Poslije toga, teško je objasniti da to baš i nije tako, a u međuvremenu vas i kupci i saradnici drugačije gledaju. Previše se politika i direktno i indirektno bavi ekonomijom i evidentno je da neki moraju naučiti da to izaziva vrlo negativne posljedice i po privredu i po građane Srpske", kaže Trivić.

Poslodavcima u takvoj situaciji malo šta može da olakša poslovanje. Problemi se ređaju, od onih banalnih sa administracijom na lokalnom niovu, do mnogo ozbiljnijih kada moćnici koriste svoju poziciju i uticaj i karijeru grade na grbači privrede. Da li zbog nedostatka rezultata ili obesmišljenih političkih obračuna, političarima i privrednici postaju meta.

Slika je mnogo šira od bilo kojeg pojedinačnog slučaja, jer iskustvo govori da svi oni koji su zainteresovani za saradnju sa nekim preduzećem ne gledaju samo poslovne bilanse, već i kompletan imidž u javnosti, smatra ekonomista Miloš Grujić.

"Poslodavac može biti u velikom problemu, jer sva zainteresovana lica, dobavljači, kupci postaju uznemireni i nesigurni i to neminovno dovodi do narušavanja poslovnih odnosa. Svi ti ljudi s velikom pažnjom prate promjenu imidža neke firme, jer od toga zavisi i njihova egzistencija. Na kraju, tu je i Poreska uprava koja gleda na svoje prihode. Dakle, svako je u tom lancu u problemu ako situacija u toj mjeri eskalira", objašnjava Grujić.

Napominje da smo često svjedoci pravljenja lošeg imidža u pričama o javnim nabavkama u kojima se stvara slika da se nekome nešto namješta, a da se ne vodi računa da li će i kome neka inovacija ili odrađeni posao biti od koristi.

"Tu se priča i fokus pogrešno okreću prema isporučiocima proizvoda i usluga, jer se ciljano stvara takva slika, a ne gleda se sa aspekta naručioca, koliko mu taj proizvod treba i šta znači za njegovo poslovanje. Nekad zaista tražimo dlaku u jajetu i od drveta ne vidimo šumu, jer, pobogu, ne mogu baš sve nabavke biti namještene", kaže Grujić.

Naglašava da se dnevnopolitičke tenzije kao dio folklora nikako ne smiju prelivati na privredu koja se stalno nada investicijama. U takvom ambijentu, "plašljivi" strani kapital će nam teško doći.