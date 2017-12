Poslovna zajednica nudi 410 KM kao najnižu platu, iz Sindikata bez kometara

BANJALUKA - Interna skupština Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske prihvatila je da iznos najniže plate u RS u narednoj godini bude 410 KM. Njihova prvobitna ponuda tokom pregovora sa socijalnim partnerima bila je 405 KM, dok je zahtjev Saveza sindikata RS bila 50 odsto od prosječne plate odnosno 418 KM.

"Prihvatili smo dodatno povećanje. Zbog obaveza koje svi članovi imaju u svojim firmama, glasali smo pismeno. Većina je bila za, jedan manji dio protiv", kazao je Dragutin Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca RS.

On je istakao i da je i ova cifra mimo ekonomskih pokazatelja ali da su kako kaže svjesni ekonomske situacije i težine u kojoj ljudi žive išli na neki maksimalan iznos.

"Najniža plata nije skup nečijih želja ona je skup ekonomskih pokazatelja. U svijetu je poznato da je ona između 30 i 40 odsto prosječne, u Hrvatskoj se sada pregovara da dođu do tih 45 odsto a mi sa ovim povećanjem imamo iznad 45. Pored toga, tražimo od Vlade da kontrolišu sve one koji isplaćuju najnižu platu jer je ona socijalna kategorija a ne nešto što se treba iskorištavati", naglašava Škrebić.

Da li je uvećana ponuda razmekšala sindikat te da li će je i prihvatiti javnost neće saznati do završetka sjednice Ekonomsko socijalnog savjeta RS koji je zakazan za dana u 14 sati.

"Sutra je sjednica, sutra ćemo imati stavove", kratko je juče bez želje da širi priču prokomentarisala Ranka Mišić, predsjednica sindikata.

Milenko Savanovic, ministar rada i boračko invalidske zaštite RS, kazao je da se iskreno kao čovjek nada i misli da će se druga dva socijalna partnera uspijeti dogovoriti.

"Sutra će zvanično biti iznijet prijedlog poslodavaca, e sada kakav će stav sindikata biti to ne znam. Ukoliko ne usaglase stavove Vlada će pokušati da određenim sugestijima usmjeri ka rješenju, ako ni to ne bi urodilo plodom onda smo obavezni da mi do kraja godine presječemo", navodi Savanović.