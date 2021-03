Post kovid rehabilitaciju prošlo 235 pacijenata, FZO izdvojio 350.000 KM

BANJALUKA - Na pulmološkoj medicinskoj rehabilitaciji do sada je bilo 235 osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske koji su preležali virus korona, za šta je Fond izdvojio oko 350.000 KM.

Iz FZO navode da je Republika Srpska prva u regionu, a i među prvima u Evropi, još u novembru prošle godine omogućila produženu medicinsku rehabilitaciju i za osiguranike koji su preležali infekciju virusa korona, i to nakon bolničkog liječenja.

"Rehabilitacija se može odobriti u trajanju do 28 dana i to na osnovu otpusnog pisma i odgovarajuće dijagnoze, bez komisijskog odlučivanja. Moguća je i obnova rehabilitacije u trajanju do 14 dana, o čemu odlučuje Komisija Fonda. Kako bi naši osiguranici na što jednostavniji način, sa što manje ''šetanja'' ostvarili ovo pravo, Fond je nedavno i dodatno pojednostavio ovu proceduru", saopšteno je iz FZO RS.

Post kovid rehabilitacija se može sprovesti u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'' i ZTC ''Banja Vrućica'' Teslić, koje za sada jedine imaju dozvolu resornog ministarstva za ovaj vid rehabilitacije.

"Inače, prilikom uvođenja ''post kovid'' rehabilitacije za naše osiguranike rukovodili smo se evropskim preporukama, a zbog značaja rehabilitacije za oporavak oboljelih, širom Evrope su otvarani centri za rehabilitaciju. Prema tome, Republika Srpska je stala 'rame uz rame' sa najrazvijenijim evropskim zemljama kada je u pitanju zdravstvena njega oboljelih od virusa korona", ističu u Fondu.

Podsjetimo da FZO RS, sve dok traje vanredna situacija, finansira zdravstvenu zaštitu za sve građane, i osigurane i neosigurane, te da u javnim ustanovama i dalje nije potrebno da se ovjerava zdravstvena knjižica.

Takođe, oboljeli od virusa korona su oslobođeni plaćanja participacije, te sve usluge koje spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje za njih finansira u potpunosti FZO.