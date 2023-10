Postoji rješenje: Pravilnim korištenjem klima uređaja smanjite račune za struju

Kada se prognoza upari sa sveopštom inflacijom i nedavnim porastom cijene električne energije, mnogi će pokušati pronaći savršenu formulu za hlađenje i grijanje stana s najnižim utroškom novca. Korištenje klime se pritom nameće kao najveći favorit s obzirom na to da se radi o praktičnom i brzom rješenju koje je dostupno svim stanarima. Ipak, mnogi zaziru od uključenja uređaja te čine to periodično na samo par sati ili minuta kako bi potrošili što manje struje i na taj način uštedjeli.

No, to je upravo jedna od najvećih zabluda oko korištenja klime – puno je jeftinije ostaviti uređaj da radi cijeli dan nego je uključiti povremeno na nekoliko sati. Osim toga, postoji još niz malenih trikova uz pomoć kojih je moguće optimizovati rad aparata te posljedično smanjiti račune za struju tokom sezone hlađenja i grijanja stana.

Spomenute savjete otkrit ćemo u nastavku teksta, no prije nego se bacimo na njih, red je da objasnimo osnove potrošnje.

Energetski razred uređaja

Moderne klime koriste inverterski kompresor koji osigurava da uređaj ne radi sve vrijeme punom snagom, već njegova količina utrošene energije varira ovisno o potrebi. Kod hlađenja, recimo, ako je temperatura prostorije puno viša od željene, inverter će raditi punom snagom dok je ne ohladi. Klima uređaj snage 3,5 kW tako u punoj snazi maksimalno troši oko 1,2 kW struje, dok u stanju održavanja temperature koristi između 200 do 500 W električne energije.

No, tu potrošnju možemo dodatno sniziti. Prvi korak jest odabir energetskog razreda uređaja. On može biti A+++, A++, A+, A i B, s time da je najviša oznaka pri tome naravno i najbolja opcija jer osigurava visoku funkcionalnost pri niskoj potrošnji električne energije, što na godišnjem nivou može pružiti značajne uštede u kućnom budžetu. Klima uređaji iz Daikin Emura serije https://eldalux.com/daikin/proizvod/daikin-ftxj35ab-rxj35a-emura-inverter-klima/ imaju jedne od najboljih performansi na tržištu, uz vrijednosti sezonske efikasnosti do A +++ u hlađenju i grijanju, što samim time rezultuje u niskim pogonskim troškovima. Uz to, njihove vanjske jedinice dolaze s visoko efikasnim kompresorom koji koristi ekološku radnu tvar R-32 koja štedi značajnu količinu energije.

Nakon što smo definisali najbolji energetski razred vrijeme je da obratimo pažnju na optimalni način rada. Tokom ljeta klima bi trebala biti postavljena između 24 °C i 26 °C jer razlika u temperaturi unutar stana i izvan njega ne bi smjela biti veća od 7 stepeni s time da klima troši 3 do 5 posto manje energije sa svakim dodatnim plusom na termostatu. Ujedno, ako osoba boravi u kućanstvu cijeli dan, preporuka jest da se uređaj pokrene rano prijepodne, dok su vanjske temperature nešto niže, i ostane uključen nesmetano cijeli dan. Kao što smo već ranije napomenuli, kada klima postigne zadanu temperaturu u prostoriji automatski će je održavati smanjenim učinkom, što rezultuje minimalnom potrošnjom električne energije. Ako, pak, osoba ne boravi cijeli dan u stanu onda je svakako dobro uključiti uređaj sat vremena prije nego stigne kući, s time da je za to potrebno imati klimu s WiFi modulom rada.

Tehnologija invertera

Svi ovi navedeni postulati vrijede i za zimsku sezonu, s iznimkom da bi optimalna temperatura u sezoni grijanja trebala biti između 20 °C i 22 °C. Naime, sve veći broj korisnika odabire grijanje na klimu. S obzirom na to da one ne koriste grijače koji se mogu naći u grijalicama i TA pećima, ovo rješenje se nameće kao znatno efikasnije. Što se tiče iskoristivosti uređaja, za 1 kW uložene struje dobija se oko 3 kW toplinske energije, i to na vrlo niskim vanjskim temperaturama, što je sigurno prednost u odnosu na ostala grijaća tijela.

Ipak, postoje neka ograničenja. Jeftiniji modeli bez invertera mogu grijati samo dok je vanjska temperatura iznad 0°C. Međutim, klime koje koriste tehnologiju invertera mogu raditi na vanjskim temperaturama i do -25°C. Osim toga, unaprijeđena efikasnost inverterskih uređaja ne znači samo smanjenu potrošnju energije za do 30 posto i manje račune za struju, već su takvi modeli ujedno ekološki prihvatljiviji.

Tu se vraćamo na Daikin čije su klime stvorene za sva godišnja doba. Pametna tehnologija nove Emure koristi, primjerice, posebno dizajnirane lamele koje usmjeravaju vazduh za bolju raspodjelu temperature u prostoru, a dolazi i s inteligentnim toplinskim senzorom za otkrivanje trenutne temperature površina u prostoriji. Nakon što je odredi, sistem će najprije ravnomjerno rasporediti uslove u prostoriji i onda će se prebaciti u način raspodjele koji usmjerava topao i hladan vazduh u područja gdje su potrebna.

Za postizanje ugodne atmosfere, Daikin Emura koristi također Coanda efekt kako bi optimizovao protok vazduha u načinu grijanja i hlađenja – tokom zime lamele usmjeravaju vazduh prema dolje, dok za vrijeme ljeta pomiču vazduh prema gore.

Što se tiče WiFi povezanosti, Daikin je otišao korak dalje. S uređajima poput Emure, Stylisha i Perfere moguće je skinuti aplikaciju Onecta koja omogućuje trenutni pristup svim funkcijama. Dakle, možete jednostavno prilagoditi postavke uređaja na svom pametnom telefonu, s bilo kojeg mjesta, u bilo koje vrijeme.

Senzori pokreta

Osim optimizacije rada klime, postoji još nekoliko praktičnih rješenja. Jedno od njih jest i korištenje ventilatora. On možda neće rashladiti prostoriju, ali ćete se zbog strujanja vazduha osjećati ugodnije i kada je u prostoriji viša temperatura. Međutim, s obzirom na to da ventilator ne snižava temperaturu u sobi, nema smisla ostavljati ga uključenog dok vas nema kod kuće jer ćete tako samo bespotrebno trošiti struju.

Efikasnost rashlađivanja uz Daikin ne mora ovisiti o poziciji namještaja u prostoriji. Napredni uređaji poput Emure, Perfere ili Stylisha imaju funkciju kojom uz korištenje senzora pokreta uvijek usmjeravaju vazduh u suprotnom smjeru od osoba u prostoriji.

Uz ove praktične savjete moguće je, dakle, uvelike smanjiti energiju potrebnu za rad uređaja. Sve što je potrebno jest obratiti više pažnje prilikom kupovine proizvoda te kasnije učiniti što više za optimizaciju njegova rada.

