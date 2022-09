Postrojavanje ispred Policijske uprave: Evocirali uspomene na ratne dane

DOBOJ - Nekadašnji pripadnici Petog odreda Specijalne brigade policije postrojili su se ispred Policijske uprave Doboj povodom obilježavanja tri decenije od osnivanja ove formacije te evocirali uspomene na ratne dane.

"Prvo naše postrojavanje bilo je na današnji dan, to je, istina, bila manja jedinica. Bilo je to u Doboju, postrojili smo se tamo pred Domom policije, to je u stvari bio Dom penzionera, kasnije je dobio naziv Dom policije. Bilo je nekih stotinak momaka. To su bili tada golobradi mladići koji su imali u prosjeku 21-22 godine. Naš ratni put bio je veoma trnovit, težak, nema ratišta na prostorima RS gdje mi nismo bili", kazao je Željko Marjanović, ratni zamjenik komandanta Petog odreda SBP Doboj.

Mladen Malić, koji je kao 22-godišnjak u junu 1993. godine postao pripadnik Petog odreda SBP-a, rekao je da mu je najteže bilo kada je izgubio najboljeg druga, koji mu je umro na rukama.

"To je bilo 26. februara 1994. na maglajskom ratištu, na Bijeloj Ploči. Išli smo, zauzeli smo određenu teritoriju, ušli smo u njihove linije, rovove, i prilikom napredovanja on je pogođen u vrat, a meni na rukama je, nažalost, izdahnuo. Imao je 25 godina, to je bio najteži trenutak u toj jedinici za mene", ispričao je Malić te dodao da je ponosan na to što je bio pripadnik Petog odreda SBP-a.

Kroz ovu jedinicu prošlo je oko 430 boraca, 257 je ranjeno, a 26 je poginulo, među njima i dvadesetogodišnji Nebojša Čanić, koji je u septembru 1995. stradao na ozrenskom ratištu.

Njegova majka Jelica s tugom se prisjetila sina.

"On je, kao mladi vojnik, 1993. otišao u redovnu vojsku. Onda je bio na Manjači, tri mjeseca obuke, poslije toga je prešao u Drugu oklopnu brigadu, i 1994. je prešao u CSB, u komandu. Šta da kaže jedna majka koja je izgubila sina od 20 godina? Tužna, nesrećna, malo i ponosna", kazala je Čanićeva.

Povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja jedinice služen je parastos stradalim pripadnicima te su položeni vijenci na spomenik koji se nalazi ispred Policijske uprave Doboj.