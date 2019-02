Potpisan sporazum o završetku kargo objekta na aerodromu, izvjesni novi letovi

BANJALUKA - Danas je potpisan sporazum o završetku kargo objekta za kargo saobraćaj, a broj putnika na aerodromu je u 2018. godini iznosio 35.000, dok ih je 2017. godine bilo 20.000 i to samo za sebe govori koliko su novi letovi doprinijeli, rekao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

"Od proljeća ćemo imati i redovan let za Berlin, dok ćemo na ljeto za Antaliju imati dva čarter leta sedmično, a veoma je izvjesan i let na liniji Banjaluka-Tivat", kazao je Trninić, te dodao da su u toku pregovori sa ruskom komapnijom za let ka Moskvi.

Zoran Injac, v.d. direktor Preduzeć aerodromi RS istakao je da na aerodromu očekuju 200.000 putnika u ovoj godini.

"Osim Antalije očekujemo i čarter letove ka Grčkoj, a osim putničkog saobraćaja razvijamo i drugu vrstu avio saobraćaja što se vidi i iz današnjeg potpisivanja sporazuma za završetak kargo objekta", pojasnio je Injac.