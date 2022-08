Potpuna obustava saobraćaja u kanjonu Tijesno

BANJALUKA - Saobraćaj u kanjonu Tijesno na magistralnom putnom pravcu Karanovac-Crna Rijeka od sutra do nedjelje, 28. avgusta, biće potpuno obustavljen zbog održavanja Evropskog prvenstva za juniore i seniore do 23 godine u kajaku i kanuu na divljim vodama "Banjaluka-Vrbas 2022".

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske najavljeno je da će sutra doći do potpune obustave saobraćaja u kanjonu od 7.00 do 20.00 časova.

Od petka do nedjelje, 26. do 28. avgusta, saobraćaj će biti u prekidu od 8.00 do 20.00 časova.Za vrijeme potpune obustave saobraćaja, uz postavljanje propisane saobraćajne signalizacije i uz kontrolu pripadnika policijskih uprava Banjaluka i Mrkonjić Grad, saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem Banjaluka–Čađavica–Mrkonjić Grad.

Obustava saobraćaja se ne odnosi na vozila hitnih službi kao i na autobuse javnog gradskog prevoza na relacijama Banjaluka-Bočac i Banjaluka-Agino Selo.