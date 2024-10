Potpuno zaslužena DESETKA za TechHosted!

Spuštena je zavjesa na još jedno izdanje TechHosted konferencije. Gosti, njih preko 300 iz poslovne i IT zajednice regiona, imali su priliku slušati predavanja pažljivo kreirana za različitu publiku.

Uvertira pred TechHosted10 bio je događaj, pod nazivom Cyber Readiness Day, kreiran je sa posebnom pažnjom za izvršne lidere vodećih BiH kompanija koji prepoznaju ključnu ulogu sajber bezbjednosti u održavanju konkurentske prednosti u modernom poslovanju.

Ovaj događaj Lanaco je organizovao u saradnji sa Digital Supply Chain Institute (DSCI) i Cyber Readiness Institute (CRI), koji je osnovan od strane globalno prepoznatih kompanija, lidera u svojim ekspertizama, kao što su: Mastercard, Microsoft, ExxonMobil, General Motors, PSP Partners i Center for Global Enterprise.

Renomirani predavači – Christopher Caine, President of the Center for Global Enterprise i Lessie Skiba, Global Director of Outreach and Partner Engagement at the Cyber Readiness Institute (CRI) – držali su pažnju gostima tokom niza sesija i radionica, te ostavili jak utisak na sve goste.

Domaćin na ovom događaju bio je Dragan Ninić – VP of Strategic Development kompanije Lanaco.

Naredna dva dana TechHosted bio je posvećen partnerima, koji su mogli da čuju izlaganja predstavnika globalnih IT kompanija kao što su: HP, LENOVO, FORTINET, KASPERSKY, PALOALTO, DELL, VEEAM, FUJITSU, CISCO, F5, NUTANIX.

Teme ovogodišnje konferencije bile su: Cyber Security, Cloud services, AI i Blockchain.

Konferenciju su zajedno otvorili Nina Kremenović – Chief Marketing Officer i Dragan Ninić – VP of Strategic Development kompanije Lanaco.

Uvodnim riječima gostima su poželjeli dobrodošlicu, te se u govoru osvrnuli na rast konferencije i sjajne brojke i rezultate ostvarene kroz sve ove godine. Posebno su istakli razvoj kompanije i uticaj na različita tržišta na kojim je sa svojim rješenjima prisutan Lanaco.

Predavanja prvog dana otvorio je keynote predavač Christopher G. Caine – President of the Center for Global Enterprise.

Caine je napravio osvrt o značaju cyber bezbjednosti za digitalne lance snabdijevanja, odnosno o najnovijim trendovima, izazovima i rješenjima u ovoj oblasti.

Nako njega, tokom dana gosti su slušali novitete iz svijeta tehnologije kroz predavanja vendora i partnera konferencije.

U okviru drugog dana, TechHosted publici se predstavio keynote predavač Aleksandar Matanović – ECD Co-founder & CEO.

Njegovo izlaganje bilo je okrenuto kripto valutama i blockchain tehnologiji, kroz osvrt na poziciju industrije zadnjih 15 godina. Posebnu pažnju posvetio je i trendovima na Vol Stritu i odnosu ove tradicionalne institucije prema Bitkoinu.

I tokom drugog dana publika je slušala novitete iz svijeta tehnologije kroz predavanja vendora i partnera konferencije.

Posebno zanimljivo i ove godine je bilo učešće gostiju na kvizovima znanja kroz koje su odgovarali na pitanja iz prezentacija tokom same konferencije, te imali priliku da osvoje vrijedne nagrade.

TechHosted je ponovo pomjerio granice i pokazao zašto je jedna od najvažnijih konferencija ovakvog profila. Osim što komentariše i otvara raspravu o najvažnijim temama iz svijeta IT-a, TechHosted svake godine predviđa i najavljuje buduće trendove.

