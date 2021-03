Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihteru pogodio je Bosnu i Hercegovinu oko osam sati.

Epicentar je bio kod Bosanskog Grahova.

Kako navode hrvatski mediji, osjetio se u Dalmaciji.

minor #earthquake shakes Bosnia and Herzegovina 5 min ago. More info at: https://t.co/4JJ0Pb8dvt pic.twitter.com/oKmCMpHYJP