Potres u okolini Zenice

SARAJEVO - Zemljotres snage 2,9 stepeni po Rihteru zabilježen je rano jutros kod Zenice.

Prema podacima koje je objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar, zemljotres je zabilježen 23 kilometra sjeverno od Zenice jutros u 5.10 časova.

Iz Federlanog hidrometeorološkog zavoda saopšteno je da je potres registrovan u Zavidovićima i da je jačina bila 2,8 stepeni po Rihteru.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti.

