Potresna priča bake Danice: Suprug joj se utopio pred očima, u njihovoj kući

Tu noć ona je izgubila muža. Grčevito se borila da ga spasi, ali voda je bila jača, i njen suprug, nažalost utopio se u vlastitoj kući.

"Nisam se nadala da bi moglo nevrijeme doći. Spavali smo u odvojenim sobama. Pitam: ‘Deda, jesi li dobro?’. Čujem kašlje, kaže: ‘Jesam, ne brini”. Ja se okrenem, kad vidim soba mi u vodi, ruka mi u vodi, tačno dokle je kauč. Govorim: ‘Deda, mi smo u vodi’. Kaže on: ‘Kakvoj vodi, šta ti je'”, počinje baka svoju priču iz te kobne noći.

Odmah mu je pripomogla u pomoć, s obzirom da djed nije bio pokretan.

"Skočim da ga podignem i da ga spašavam kroz prozor. Nisam mogla, on je težak. Voda već pliva po kući, nosi tepihe, kauče, sve stvari. Pokušavala ga je probaciti kroz prozor ili kroz vrata. On se meni ufatio oko vrata i sve govori: 'Danice, gotovi smo'. Kažem mu: 'Nemoj me stezati, ne mogu te spasiti'. Kako sam ja to rekla, njemu ruke skliznuše", govori baka Danica za N1.

Od 4 sata do pola 8 bila je u vodi. Pomoć je stigla.

"Došli su neki, ja govorim: 'Eno mi dedo u vodi, ugušio se'. Došli su i vatrogasci, ušli na prozor, nisu vrata mogli otvoriti. Ušli i izvadili dedu", priča Danica.

Pored kuće joj je deponija poplavljenih stvari. Nada se da će neko ubrzo to i skloniti. Kaže nam, na izbore nije sigurna da li će izaći, ima velike bolove u nogama, a svim dobrim ljudima se zahvalila koji su joj pritekli u pomoć.

