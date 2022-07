Povećan broj oboljelih od meningitisa

BANJALUKA - Veći broj pacijenata oboljelih od meningitisa je uobičajen u ljetnom periodu, te ih je trenutno na Klinici za infektivne bolesti na liječenju četiri, dok ih je prošle sedmice bilo 15.

Ovo je za "Nezavisne novine" rekao Milan Petrović, specijalista infektologije na Klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra RS (UKC RS), koji je naglasio da je u ljetnim mjesecima sezona uglavnom virusnih meningitisa.

"Oni su najčešće blaže kliničke forme, ali zahtijevaju hospitalizaciju i bolničku obradu. Najčešće se dešavaju kod djece, a uzročnici su enterovirusi", rekao je Petrović.

Dodao je da je kod odraslih hospitalizovanih pacijenata prisutan bakterijski oblik meningitisa, odnosno gnojni meningoencefalitis.

"To je upala i mozga i moždanih ovojnica, teške kliničke forme, s poremećajem stanja svijesti. Takođe kod jednog pacijenta imamo infekciju izazvanu krpeljom, odnosno Lajmsku bolest, kao i jedan slučaj meningocefalitisa herpetičnog", kazao je Petrović.

Naveo je da simptomi na koje građani treba da obrate pažnju i da se jave ljekaru su povišena temperatura, glavobolja i povraćanje.

"To su glavna tri simptoma upale centralnog nervnog sistema, naravno postoje i druge bolesti koje mogu prouzrokovati ove simptome, ali ljekar porodične medicine će da procijeni da li treba pacijent da bude poslat na infektivnu kliniku", istakao je Petrović.

Dodao je da je trenutno i sezona krpeljskih meningoencefalitisa i meningoencefalitisa koji su izazvani prenosom s komaraca.

"Mi ove godine nismo imali dokazanu infekciju virusom Zapadnog Nila, ali s obzirom na to da ima slučajeva u Srbiji i Hrvatskoj, može se očekivati da će se i kod nas pojaviti", naveo je Petrović.

Na pitanje kako se ljudi zaraze ovim virusom, Petrović pojašnjava da virusi koji se nalaze u našem okruženju kod većeg broja ljudi izazivaju kašalj, curenje iz nosa, kihanje, manji procenat će razviti donju respiratornu infekciju, odnosno upalu pluća.

"Kod manje od jedan odsto ljudi će doći do diseminacije te infekcije i razvoja infekcije centralnog nervnog sistema. To su u suštini klasični raspiratorni virusi koji širenjem putem krvi mogu doći do centralnog nervnog sistema i napraviti infekciju", kazao je Petrović. Istakao je da se u zimskom periodu češće javljaju bakterijski, odnosno gnojni meningitisi.

"Na našem podneblju ovakve infekcije su najčešće uzrokovane streptokokom pneumonije", zaključio je Petrović.