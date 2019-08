Povoljni uslovi za vožnju

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH uslovi za vožnju su povoljni, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su odroni.

Iz Auto-moto saveza Srpske savjetuju vozačima opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Zbog radova na vodovodnoj mreži, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Polje-Brod, u opštini Brod, a na navedenoj dionici saobraćaj će biti regulisan privremeno postavljenom signalizacijom.

Na dijelu auto-puta Gradiška-Banjaluka, u mjestu Glamočani, u toku je sanacija klizišta.

Deminiranje terena izvodi se na radilištu "Klakari Donji osam, 13 i 14", u opštini Brod, zbog čega dolazi do privremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak i to radnim danima od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog izgradnje mini hidroelektrane na magistralnom putu Kotor Varoš-Obodnik, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

U toku je rekonstrukcija lokalnih puteva u opštini Donji Žabar, zbog čega je došlo do izmjene režima saobraćaja na regionalnom putu R-462a, na dionici Obudovac-Lončari.

Na dijelu magistralnog puta Johovac-Rudanka dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka,a saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Zbog izgradnje mini hidroelektrane Krupac na rijeci Željeznici, saobraćaj se na magistralnom putu M-18, na dionici Krupac-granica Republike Srpske /Bogatići/, na teritoriji opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, uz semafore.

U toku je rekonstrukcija vodovodne mreže na magistralnom putu M-20 dionica 303 Bileća-Podosoje, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja, uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog aktiviranih klizišta, saobraća se jednom kolovoznom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić.

U toku su i radovi na regionalnom putu dionica Šekovići-Caparde i saobraćaj se odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom.

Zbog pokretanja klizišta, na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad, potpuno je obustavljen saobraćaj.

Na magistralnom putu dionica Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila kroz tunel Vranduk dva saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Zbog povremeno pojačane frekvencije vozila tokom dana, na ovoj dionici moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

Sporije se saobraća na dionicama gdje se izvode radovi: Olovo-Kladanj, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Cazin-Srbljani, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, te u Mostaru.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz bezbjednosnih razloga zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.