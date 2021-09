Povoljni uslovi za vožnju

BANJALUKA - Uslovi za vožnju jutros su povoljni, saobraćaj se odvija nesmetano, a zadržavanja na granici nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su na putnim pravcima na kojima se izvode radovi, poput magistralnom puta Crkvina-Modriča zbog čega se vozila presumjeravaju preko Gradačca.

Usporeno, uz izmjene, saobraća se na dionicama Šešlije-Johovac, Gradiška-Nova Topola, Ustiprača-Međeđa, Foča-Dragočava, Kotor Varoš-Obodnik, te u tunelima "Kalovita brda" (Ljubogošta-Pale), Čemerno/Brod na Drini-Vrba, Čeljigovići (Lapišnica-LJubogošta), Stambolčić (Pale-Podgrab) i Ugar (Crna Rijeka-entitetska granica).

Radi se i na regionalnim putnim pravcima Tedin Han-Križ, na entiteskoj granici, i Jezero-Šipovo gdje povremeno dolazi do obustave u vremenu od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi u trajanju do jedan čas.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionicama Kozarac-Mrakovica, Čajniče-Miljeno u mjestu Luke i Ukrina-Gornja Vijaka saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Dionicom Karuše-Doboj-Šamac-granični prelaz Rača kreće se prevoz vangabaritnog tereta, pa se vozačima savjetuje da voze oprezno i poštuju uputstva lica iz pratnje.

U Federaciji BiH (FBiH) će danas na regionalnom putu Prozor-Mokronoge (dionica Orašac-Varvara-Rumboci-Jaklići-Ripci-raskrsnica za Šćit) zbog maratona biti obustavljen saobraćaj od 17.00 do 20.00 časova biti obustavljen saobraćaj.

Na auto-putu zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

I dalje se u tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica) tokom dana saobraća bez zastoja, dok se u vremenu od 20.00 do 5.00 časova kroz tunel saobraća naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Iz AMS-a su pozvali vozače da ih obavijeste o zastojima i problemima na putu putem SMS broja "vozačke solidarnosti" 066/823-000.

Zbog velikog broja poziva na broj 1285, informacije o stanju na putevima i pomoć na putu u Republici Srpskoj možete dobiti i na broj 066/823-000 ili putem internet stranice, podsjetili su iz AMS-a.