"Povratak sa godišnjih krivac što BiH prednjači u broju zaraženih"

Pomoćnik ministra zdravlja Federacije BiH Goran Čerkez rekao je da je povratak s godišnjih odmora jedan od najvažnijih razloga što BiH u posljednje vrijeme prednjači u broju zaraženih virusom korona, posebno u zapadnoj Hercegovini.

On je ocijenio da se u BiH ljudi veoma dobro drže mjera i da je najvažnije da zdravstveni kapaciteti mogu primiti sve zaražene osobe.

Komentarišući najavu Svjetske zdravstvene organizacije da će u oktobru i novembru Evropa zabilježiti porast dnevnog broja umrlih, Čerkez je rekao da je to moguće s obzirom na to da će doći do promjene temperature, klime, provjetravanja prostorija, boravka odnosno neboravka u prirodi.

"BiH ima tri do četiri puta manji broj slučajeva smrti u odnosu na jako razvijene zdravstvene sisteme u državama poput Engleske", istakao je Čerkez.

On ocjenjuje da je rano govoriti o početku škole u kontekstu širenja virusa, prenose federalni mediji.

"Računali smo na kršenja mjera, na godišnje odmore, a škola je u ovom razdoblju povećan rizik, ali je još rano govoriti jer je tek počela. Ulazimo u jesen, imunitet nam neće biti isti, rizici se multiplikuju", rekao je Čerkez.

On je istakao da se očekuje, da će se pandemija držati pod kontrolom, ali da se mora stalno biti na oprezu.

"Vidjeli ste šta se događa u Španiji, Francuskoj...Moramo stalno biti na oprezu", rekao je on i dodao da inspekcije rade svoj posao, ali je to uglavnom na nivou apela, a ne kažnjavanja.

"Ako podignemo svijest i počnemo se ponašati po mjerama – distanca, maska, pranje ruku i lična higijena, ako se tog pridržavamo, olabavićemo neke mjere... dok imamo diskoteke koje rade, a niko ih ne sankcioniše, dok imamo proslave, nije dobro", rekao je Čerkez.