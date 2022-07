Povratnici ne okreću leđa njivama, dobiće mašine

DOBOJ - Interes povratnika za bavljenje poljoprivredom ne samo da nije opao, nego se zbog visokih cijena voća i povrća intenzivirao, pa će tako 21 motokultivator sa priključcima, rovokopačica, te osam plastenika površine od 50 do 100 metara kvadratnih otići u dvorišta i njive povratničkih naselja.

"U postupku sam dobijanja motokultivatora, a naravno da mi puno znači. Bavim se malo voćarstvom, pa će mi to biti nekakva pomoć pri radu. Može se motokultivatorom, recimo, kositi, frezati oko voća, može poslužiti za transport voća. Do sada sam radio svakako, koristio sam nekakva druga sredstva, plaćao nekom, snalazio se", kaže Azur Halilović iz Kotorskog, te dodaje da je njegovo učešće u nabavci motokultivatora 30 procenata vrijednosti.

Mevlida Mujaković iz Jakeša željno očekuje plastenik veličine 50 metara kvadratnih, a na pitanje šta će u njemu uzgajati odgovara:

"Papriku, paradajz, sve što ide u plastenik, što god može u plastenik, to ću i raditi. I zimi, i ljeti, pošto ne radim, a nisam još za penzije, 61. godinu imam, tako da mi plastenik dobro dođe. Imam pumpu, a to i volim. Nemam iskustva sa plastenikom, ali imam sa poljoprivredom, baš sa paprikama, i imam volju s tim raditi, to me održava. Na otvorenom imam problema sa sušom."

Nabavka poljoprivredne mehanizacije i plastenika je projekat Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u saradnji sa Gradskom upravom, a pet dunuma zemlje je bio kriterijum za aplikaciju.

"Znači, ne mora biti vlasnik, može iznajmiti, obrađivati zemlju i dobio bi mašinu. Pet godina ne smiju otuđiti mašinu koju su dobili ili plastenik, i imaju učešće od 30 posto", kazao je Sevlid Hurtić, predsjednik Skupštine grada Doboj

Na naše pitanje da li opada interes povratnika za poljoprivredom, iz nadležnog odjeljenja odgovaraju:

"Ja imam osjećaj da je interes sve veći. Na javni poziv koji je bio raspisan bilo je prijavljeno 155 korisnika. Najviše su zainteresovani za nabavku krupne i sitne stoke, međutim, evo, i poljoprivredna mehanizacija, naročito motokultivatori, jako je zanimljiva poljoprivrednim proizvođačima", izjavio je Anis Husaković, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu.