Povremena obustava saobraćaja na putevima između Dervente i Banjaluke

BANJALUKA - Na dionicama puteva Derventa - Srbac - Nova Topla - Gradiška, Čatrnja – Laktaši i Laktaši - Banjaluka danas će povremeno biti obustavljan saobraćaj zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke "Beograd - Banjaluka 2020".

Saobraćaj će na ovim dionicama povremeno biti obustavljan od 12.00 do 15.00 časova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj će biti obustavljan povremeno i u Banjaluci, i to od 10.00 do 18.00 časova saobraćaj će biti obustavljen u Ulica dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice Olimpijskih pobjednika, kao i u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save.

Od 10.00 do 20.00 časova saobraćaj će biti obustavljen u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, a od 12.00 do 18.00 časova, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patre, te u ulici Patre, kružna raskrsnica, ulica Teodora Kolokotronisa i ulica Tržnička.

Saobraćaj će u Banjaluci od 15.00 do 16.30 časova biti obustavljen i u Ulici Trive Amelice, na dijelu od Ulice Krajiških brigada do Ulice dr Mladena Stojanovića.