Poziv za dostavljanje potvrde o redovnom školovanju

BANJALUKA - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je korisnike porodične penzije da za djecu dostave potvrdu o redovnom školovanju kako bi se isplata penzije vršila redovno i bez prekida.

Za 1.132 djece srenjoškolskog uzrasta od 15 do 19 godina rok za dostavljanje potvrde o redovnom školovanju bio je 23. septembar. Ovi korisnici porodične penzije, koji to do sada nisu učinili, pozivaju se da potvrdu dostave Fondu u naknadnom roku do 23. oktobra.

Korisnici porodične penzije koji su studenti, od 19 do 26 godina, a takvih je 1.935, potvrdu o redovnom školovanju trebaju da dostave do 24. novembra.

"Time je za mjesec dana produžen prvobitno određeni rok za dostavljanje potvrde 22. oktobar, zbog promjene akademskog kalendara za visokoškolske ustanove usljed epidemije virusa korona", saopšteno je iz Fonda.

Fond PIO pozvao je korisnike porodične penzije da blagovremeno dostave školsku potvrdu u najbližu poslovnicu Fonda za korisnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj.

Za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO, kako bi se isplata porodične penzije mogla vršiti redovno.

O obavezi dostavljanja potvrde o školovanju Fond je korisnike obavijestio i pisanom porukom na čeku prilikom isplate penzije za avgust i septembar.

“Nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju u navedenom roku predstavlja da se dijete, korisnik porodične penzije, više ne nalazi na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate penzije”, navodi se u saopštenju.

U okviru zakonskog postupanja, za dostavljene školske potvrde Fond PIO zadržava pravo da izvrši provjeru ispravnosti kod škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta.