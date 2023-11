Poznate zvijezde u projektu sjećanja na Nizamu (VIDEO)

Motivisana ubistvom Nizame Hećimović, kojoj je u prenosu na društvenim mrežama život oduzeo nevjenčani suprug, nakon čega je ubio još dvoje ljudi i sebe, Ida Prester nedavno je zvanično predstavila spot za numeru “Štit”.

Cilj projekta je da čuva sjećanje na Nizamu, ali i sve ostale žrtve nasilja nad ženama, kao i da osvijetli ovaj problem kako bi se adekvatno pronašlo rješenje da do njega nikada više ne dođe.

Ida je za potrebe snimanja spota okupila brojne javne ličnosti sa prostora bivše Jugoslavije.

Među ovim ličnostima je i Seka Aleksić, a upravo njoj je posvetila posebnu objavu na svom Instagram profilu.

“Kad smo krenuli s idejom snimanja kampanje sa javnim osobama iz regiona, prvo sam zvala ljude koje poznajem i sa kojima sam bliska, prijatelje sa kojima se družim godinama. Neki su mogli, drugi nisu, neki su se našli u temi, drugi imaju neke svoje načine borbe, sve je legitimno. Seku sam samo upoznala, ali gledam što aktivistički radi i impresionirana sam. Od fenomenalne akcije pratnje mlade djevojke na matursku noć (s kojom niko nije htio ići jer je – Romkinja), do vrlo glasnih i jasnih (ispravnih) stavova kojima uzburkava javnost”, piše Ida prije nego što pređe na najljepši dio priče.

“Bilo me frka da je zovem, pogotovo da pjeva na moju pjesmu, rijetko koji pjevač bi to napravio. A i velika je zvijezda s gomilom nastupa i angažmana, kad će naći vremena i za to? Pristala je odmah! Cijeli dan je odrađivala već dogovorena snimanja i događaj, stigla je na set u ponoć već mrtva umorna i – izrokala! Kad sam joj krenula šaputati tekst, jer sam mislila da nije stigla naučiti, samo me prekinula uz smijeh: ‘Pa znam sve, pjevačica sam i ja’ (smijeh). Hvala ti na tome što si takva carica. Zajedno u štitu”, zaključila je Ida.

