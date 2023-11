Poznati bh. meteorolog objavio novu prognozu: Stiže li nam snijeg

Poznati bh. meteorolog Nedim Sladić objavio je na Facebooku kakvo nas vrijeme očekuje večeras, ali i u narednih nekoliko dana.

"Hladna fronta koja se sa sjeverozapada Europe spušta prema jugoistoku kontinenta od poslijepodneva prema kraju dana donosi kišu, a uz curenje hladnog zraka uslijedit će i pad temperature zraka u našoj zemlji. S obzirom na to da se razmjerno brzo premješta u sjeverozapadnoj visinskoj struji, procjene su da će padavine do ponoći u većini zemlje prestati, s obzirom na to da u pozadini jača ogranak anticiklone sa zapada i zračni pritisak raste. Glavnina padavina je do prvog dijela večeri", naveo je Sladić.

Pomenuo je i snijeg, koji građani BiH, bar oni najmlađi, s nestrpljenjem očekuju.

"Snijeg u zraku možda miriše, ali će ga vidjeti područja prolazno tek iznad 900 metara nadmorske visine. Ipak, akumulacije neće biti velike. Zapuhat će sjeverac u Bosni, povremeno umjerene jačine, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Osim toga, ovo zahlađenje je prolaznog vijeka, ojužit će ponovo od ponedjeljka", ističe Sladić.

Pojasnio je da je najvjerovatnije da "i dalje prolazimo bez neke bitnije zime".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.