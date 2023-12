Poznato kada će Republika Srpska dobiti nove kilometre auto-puta

BANJALUKA - Na nove kilometre auto-puta vozači u Republici Srpskoj moći će računati krajem 2025. godine, rekao je danas v.d. direktora “Autoputeva Republike Srpske” Nedeljko Ćorić.

Kako je istakao u narednoj godini neće biti otvaranja novih kilometara auto-puta.

“Prema projektovanoj dinamici prva dionica auto-puta koju bismo trebali da otvorimo će biti krajem 2025. godine. Mislim da bismo trebali da otvorimo dionicu obilaznice oko Doboja i dionicu auto-puta od Bijeljine prema Rači, ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti na koje ne možemo da utičemo”, rekao je Ćorić.

Prema njegovim riječima, trenutno je aktivno pet projekata.

"Nisu sve to gradilišta. Gradilišta su na dionici auto-puta od Bijeljine do Rače, na dionici auto-puta na Koridoru VC na dobojskoj zaobilaznici i privode se pripremni radovi na dionici auto-puta od Vukosavlja do Brčkog", istakao je on.

Kako je kazao, rade i na pripremanju otvaranja gradilišta i potpisivanja finansijskog ugovora na dionici od Bijeljine do Brčkog i ugovora o koncesiji na dionici Banjaluka - Prijedor gdje se izvode radovi na prvih sedam kilometara.

Inače, u Republici Srpskoj do sada je izgrađeno 112 kilometara auto-puta, dok će je u pripremi još 120 kilometara.

