Poznato kada će vlasnici moći izvesti kućne ljubimce

BANJALUKA - Vlada RS je Zaključkom dozvolila i odredila termine kada se mogu izvoditi kućni ljubimci u dane Vaskrsa, objavio je MUP RS.

Kako je pojašnjeno Republički štab za vanredne situacije je na 22. sjednici donio Zaključak o dozvoli izvođenja kućnih ljubimaca.

"Izuzeto od tačke 1. Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa od 15.aprila, dozvoljeno je izvođenje kućnih ljubimaca, najviše do 200 metara udaljenosti od mjesta stanovanja i uz obavezno pridržavanje zaštitne mjere socijalnog rastojanja, u trajanju od 20 minuta", navedeno je u Zaključku.

Izvođenje kućnih ljubimaca dozvoljeno je u sljedećim periodima:

- petak 17.04. u periodu od 22 do 23 časa, - subota 18.4. u periodu od 22 do 23 časa, - nedjelja 19.4. u periodu od 8 do 9 časova i od 20 do 21 čas.

Za realizaciju ovog zaključka, koji stupa na snagu danom donošenja, zadužuje se MUP RS.