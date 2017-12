Praznična groznica jača od skromnih plata

BANJALUKA, TUZLA - Iako je kupovna moć u BiH veoma oslabljena, građani pred praznike ipak nastoje obezbijediti bogatiju trpezu i poklone kako bi ih učinili ugodijima, a prodavnice i tržni centri ovih dana vrve od kupaca, dok se još veće gužve očekuju tik pred Novu godinu.

"Znamo da su kod nas u realnom sektoru plate oko 600 KM, odnosno niže su u odnosu na one prosječne i kada vidimo ovu atmosferu zapitamo se kako građani to uspiju, ali eto jednostavno to su navike da se dio novca ostavi za praznični ugođaj. Nadam se da se građani ne zadužuju, mada mnogo njih kupuje na kartice", kazala je za "Nezavisne" Gordana Bulić iz Udruženja "Klub potrošača Tuzla".

Dodala je da su to ipak prilično skromne nabavke osnovnih namirnica koje se inače troše tokom cijelog mjeseca i da većina građana praznike dočekuje u domu, jer nemaju novca da putuju.

U tržnom centru "Verno" u Banjaluci navode da je primjetan porast prodaje od dvadesetak odsto u odnosu na ostatak godine, a najviše se, kako ističu u ovom centru, traže novogodišnji nakit i jelke.

I u tržnom centru "Robot" u Banjaluci kazali su da je šoping groznica počela, te da se osjeti povećan broj kupaca, ali da se pojačan intenzitet kupovine očekuje tek narednih dana.

"Najviše se kupuju novogodišnji paketići, igračke, delikatesi, slatkiši, piće, prehrana, a analize su pokazale da je promet tu negdje kao i prošle godine", kazali su u "Robotu".

Slično je i u tržnom centru "Centrum" Banjaluka, gdje su takođe kazali da pored povećanog broja posjetilaca, pravu gužvu tek očekuju narednih dana.

"Najviše se kupuju posuđe, bijela tehnika i novogodišnji nakit, a promet je povećan u odnosu na isti period prošle godine", istakli su u "Centrumu".

Aleksandra Marković, portparol trgovačkog lanca "Tropic", kazala je da u decembru bilježe povećan broj kupaca, naročito u pretprazničnim danima.

"Artikli koji su najtraženiji u ovom mjesecu su oni koji čine i upotpunjuju prazničnu trpezu, a to su razne vrst mesa i mesnih proizvoda, delikates proizvodi, razna pića i artikli iz programa poslastica, ali za njima ne zaostaju ni svježe voće i povrće", istakla je Markovićeva.

Ona je navela da, s obzirom na to da je "Tropic" kupcima pripremio poseban praznični katalog, u narednim danima očekuju znatno povećan broj kupaca.

Već nekoliko dana evidentno je povećanje prometa i posjeta u šoping centrima "Alta" i "Bingo City Center".

"Kupci najviše kupuju artikle koji su prigodni za praznike: mesni i mliječni delikatesi, meso, alkoholna i bezalkoholna pića, slatkiši, paketići, igračke te novogodišnje dekoracije. Najveći promet očekujemo naredna dva dana, mada su velike gužve bile i pred katolički Božić", kažu iz službe marketinga "Binga".

Vesna Kondić iz Prijedora kaže da je kada je išla u redovnu kupovinu primijetila da su gužve veće.

"Najviše sam viđala da kupuju mladi koji planiraju izlaziti za Novu godinu pa žure da se obezbijede za ono što im je potrebno, a stariji uglavnom uzimaju prehranu i piće, kako bi mogli da pripreme neku večeru, uživaju u kućnoj atmosferi i dočekaju Novu godinu", istakla je Kondićeva.