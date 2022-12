Praznični duh Grčke u Doboju

DOBOJ - Praznična atmosfera nakratko se uselila u "Grčki kutak", u kojem je povodom Božića održan prijem, kojem je, između ostalih, prisustvovao i Dimitros Papandreu, ambasador Grčke u BiH.

"Ovo je prvi put da se obilježava Božić, odnosno da proslavljamo Božić i da imamo božićni prijem u 'Grčkom kutku'. Ideja je potekla tako što smo prije nekoliko dana razgovarali kako bismo mogli da zaokružimo ovu našu uspješnu godinu, i ne samo jednu, već ubrzo obilježavamo tri godine rada i postojanja, i ne samo našeg kutka, nego devet kutaka je otvoreno u cijeloj BiH. Tako da mislim da ne može biti ljepši povod nego upravo ovaj božićni ambijent, i evo da se počastimo, pokloni su spremni, sve ono što čini Božić", izjavila je Tijana Vasiljević Stokić, direktorka Ekonomske škole, u čijim prostorijama se nalazi "Grčki kutak".

Odgovarajući na naša pitanja, ambasador Dimitros Papandreu se vratio u djetinjstvo i prisjetio se da u Grčkoj djeca dan prije Božića pjevaju prigodne praznične pjesme.

"Rođen sam u Patri, to je grad na Peleponezu, u južnoj Grčkoj, ono što se sjećam kao dječak jeste da smo svi čekali poklone za Božić, a svaki put je ulogu Djeda Mraza igrao moj otac. Imam zaista lijepa sjećanja i moram da kažem da tokom ovih dana mi nedostaju moja zemlja i rodni kraj. Ali ovakvi prijemi me čine manje tužnim", dodaje on.

Na pitanje da li kod Grka ima nešto karakteristično za Božić, nešto što se razlikuje od drugih pravoslavnih naroda, on ističe:

"Ne vidim neku veliku razliku, jedina razlika je kalendar, mi slavimo Božić 25. decembra, a vi 7. januara, ali osim toga mi smo pravoslavni narodi i nema zaista velikih razlika", kazao je Papandreu.

Osjetiti praznični duh u Grčkoj je poseban ugođaj koji treba doživjeti, smatra Mirko Milojica, potpredsjednik Udruženja srpsko-grčkog prijateljstva iz Prijedora.

"To je nešto nevjerovatno, znači oni žive za praznik, oni imaju tu prazničnu euforiju, koja traje nekih petnaest, dvadeset dana. I oni praznik prvenstveno posvećuju porodici, prijateljima. Obavezne su večere, darivanja, želje, tu atmosferu jednostavno treba osjetiti... Ja sam imao priliku kao klinac sa deset godina da odem u Grčku jer sam u toku ovog rata izgubio oca, na taj način sam i otišao u Grčku, proveo sam nepune dvije godine, naučio i jezik. Grci su, vjerujte, kao narod veliki domaćini, ljubazni, brižni", rekao je Milojica.

Posebne emocije prema Grčkoj gaji i Andrea Tomić, jedna od polaznica kursa grčkog jezika.

"Ja sam se prijavila kao polaznik grčkog jezika jer mi je u porodici usađena ljubav prema Grčkoj, od malih nogu sam provodila vrijeme na ljetovanjima, ali pošto je moj otac zaljubljenik u Grčku, kao novinar morala sam malo da učim o istoriji, muzici, što je dovelo do toga da nam je sve u kući plavo-bijelo kao znak grčke zastave", navela je Tomićeva, te se prisjetila da je osim brojnih ostrva posjetila i Itaku, rodno mjesto Odiseja.