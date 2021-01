Pred nama najhladnija noć od početka zime

Meteorolozi kažu da je noć pred nama najhladnija od početka zime.

Razvedravanje sa zapada dodatno će ohladiti tlo pa će noć pred nama biti veoma hladna, vjerovatno i najhladnija od početka ove zime. Minimalna temperatura u nižim predjelima spustiće se na -10 stepeni, a i u višim i do -20.

"Sutra na sjeveru umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na jugu pretežno sunčano. Vjetar na sjeveru slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -11 i -6°C, na krajnjem jugu zemlje od -5 do 0°C. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između -4 i 1°C, na jugu zemlje od 2 do 5°C", najavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi N1.