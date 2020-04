Predloženo obustavljanje služenja zatvorskih kazni zbog vanrednog stanja

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH usljed epidemije virusa korona predložilo je državnoj, entitetskim i Vladi Brčko distrikta usvajanje inicijalnog interventnog propisa.

Republika Srpska već je usvojila uredbu, a to će, kako piše "Dnevni avaz", uskoro učiniti i Vlada FBiH te Savjet ministara.

Amila-Mimica Kunosić, član VSTV-a, potvrdila je za ovaj sarajevski list da je, između ostalog, predviđena mogućnost da oni koji bi u ovom momentu trebali biti upućeni na izdržavanje zatvorskih kazni da se ne pozivaju.

"Pokušavamo sačuvati kompletnu oblast pravosuđa od zaraze. Mi ne znamo je li neko kliconoša. A, dosad niti u pravosudnim organima niti u kazneno – popravnim institucijama nemamo zaraženih. Ja se nadam da će tako i ostati", ističe Kunosić.

Odgađanje pozivanja na služenje zatvorskih kazni trajaće sve dok je na snazi stanje nesreće, odnosno vanredno stanje.

"Da li je to prihvatilo Federalno ministarstvo i Vlada u cjelosti, ja to ne znam. RS jeste, i jako je dobro to razradila. Slično je i kada je u pitanju državni nivo", kaže Kunosić.

Ukoliko bi se viris pojavio u kazneno – popravnim institucijama, interventnim propisima predviđena je mogućnost da se donose odluke poput onih hoće li će se eventualno zaražena osoba premještati u drugu ustanovu ili će se, naprimjer, ako je izdržavanje kazne pri kraju osuđenik puštati pod nekim drugim mjerama.

"Nasreću, vidite da niti u jednoj kazneno - popravnoj instituciji nije došlo do zaraze, tako da zasad nema potrebe za primjenom tog propisa", kaže Kunosić.

