Predrag Plavšić napravio društvenu igru uz koju uživaju i djeca i odrasli

Iako svjestan da živimo u eri kada se dobar dio slobodnog vremena provodi uz mobilne telefone, Beograđanin Predrag Plavšić odlučio je da nam promijeni navike - napravio je društvenu igru prodato! da bismo, umjesto "prikovani" uz male ekrane, zabavu dijelili sa ukućanima ili prijateljima.

Spojio je ugodno s korisnim, maštu sa kreativnošću te zasukao rukave, a potom plodove svog rada spakovao u kutiju koja je postala neizbježan izvor zanimacije svim generacijama.

Ne, nije mu bio cilj da njegova igra postane konkurent globalno popularnim monopolu, igri čovječe, ne ljuti se niti šahu, već da dokolicu, kako vlastitu, tako i tuđu, učini zabavnom. I uspio je.

Predrag Plavšić rođen je 1986. godine u Beogradu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, kao i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Tragajući za poslom koji će mu biti zanimljiv, mijenjao je firme i radna mjesta.

Pošto, kako kaže, nije lako pronaći posao koji potpuno ispunjava ovaj kriterijum, preostalo mu je da nešto zanimljivo radi u slobodno vreme. Na primer, pravljenje društvenih igara.

Ni sam ne može dati precizan odgovor kako je počeo da pravi društvene igre koje ga, kako priznaje, nisu posebno ni zanimale.

"Igrao sam svega nekoliko igara i to su bile igre koje smo uglavnom svi kao deca imali. Mada, sećam se da sam u petom razredu osnovne škole gotovo u potpunosti prepravio pravila jedne društvene igre jer mi je delovalo da će igra tako biti zanimljivija. Možda se to može smatrati nekim početkom. U svakom slučaju, u slobodno vreme volim da budem kreativan, da ponekad nešto napišem i nacrtam, pa su se verovatno tako javile i ideje za društvene igre", naglašava Plavšić.

Neke su, ističe, napravljene do kraja, a neke jedva da su odmakle od početne ideje. Od nekih je potpuno odustao, nekima bi se kasnije ponovo vraćao. Dešavalo se i da pravila iz dvije nedovršene igre završe u nekoj trećoj itd.

"S obzirom na to da je ovo samo hobi, nije mi toliko važno šta će na kraju nastati, da li će igra biti dovršena ili ne. Ovako utrošeno vreme svakako ne smatram izgubljenim, jer mi je sam proces nastanka jedne društvene igre zanimljiv i predstavlja izazov. Zato onog trenutka kada vidim da u tome više ne uživam - stajem", priča Plavšić.

Od igre prodato!, koja je njegovih ruku djelo, nije odustao. Pogriješio nije. On je uživao dok ju je kreirao, a sada se uz nju zabavljaju mnogi.

"Igra je namenjena starijima od deset godina. Mogu je igrati i deca mlađeg uzrasta, ali je prema mom mišljenju bolje prihvataju starija. Na osnovu dosadašnjeg iskustva rekao bih da u igri najviše uživaju odrasli, tako da je društvena igra prodato! često na stolu pored kiflica i palačinki, a možda i pored neke čašice, i čini druženje interesantnijim", naglašava Predrag.

Na ideju da napravi ovu igru došao je gledajući emisiju "Borbe za skladišta" (Storage Wars), koja se emituje na History Channelu. Bilo mu je, prisjeća se, interesantno kako se potencijalni kupci nadmeću za kupovinu stvari iz skladišta, iako su samo nakratko imali priliku da vide šta je u ponudi.

"Brzina kojom moraju proceniti vrednost stvari u skladištu i doneti odluku koliko će novca ponuditi, kao i neizvesnost pri svakoj kupovini, poslužili su mi kao osnovna ideja za pravljenje društvene igre prodato!", napominje Plavšić.

Uslijedilo je smišljanje ostalih pravila koja su za cilj imala da igru učine malo složenijom. Ali i zanimljivijom.

"Kada sam odlučio da ova igra, za razliku od ostalih, ne ostane samo na papiru i u nekoj fioci, počeo sam da je testiram i tražim moguće nedostatke. Priliku da igru probaju i o njoj kažu svoje mišljenje imali su moji prijatelji i rođaci. Uzorak možda nije bio reprezentativan, ali je poslužio", kaže Plavšić.

I na kraju, trebalo je uraditi ilustracije za kutiju, talone, kartice... Prvobitan plan bio je da za to angažuje grafičkog dizajnera, ali je ubrzo odustao, jer su bila potrebna malo veća sredstva.

"A i ja sam često menjao mišljenje kako bi sve to trebalo da izgleda, pa bi stalne prepravke dodatno povećale cenu. Zato sam odlučio da ilustracije uradim sam i počeo malo pomalo da učim da radim u programu za grafički dizajn. Mogu da kažem da mi se to dopalo, pa sam pored ilustracija za svoju igru, uradio i još nekoliko logoa za potrebe svojih prijatelja", ističe Plavšić.

Pravila njegove igre su uzbudljiva i drže pažnju igrača sve do momenta dok neko ne trijumfuje.

Kao i u emisiji "Borbe za skladišta", kada kupci ne znaju šta se krije u kutijama i šta se nalazi iza starog namještaja, tako i u društvenoj igri prodato! igrači licitiraju za kupovinu kartica pri čemu znaju samo njihove moguće vrijednosti.

Ali, raspon vrijednosti je prilično veliki i zato je uvijek prisutna dilema - da li stati i kupovinu prepustiti nekom drugom ili ponuditi više. Odluke se donose u trenutku. Rizik se nekada isplati, a nekad i ne.

Pored javnog nadmetanja, postoje i situacije kada se ponude daju tajno, odnosno zapisuju. Tada je potrebno predvidjeti šta će protivnici uraditi i nadmudriti ih, ali i voditi računa da kartice ne budu preplaćene.

Takođe, igračima će se pružiti i prilika da određene kartice zamijene sa drugim igračima ili ih od drugih igrača kupe. Svaki potez sa sobom nosi rizik, jer se uvijek može zaraditi, ali i izgubiti novac. Preokreti su česti, pa se igrač začas sa vodeće pozicije može naći na začelju.

"U drugom delu igre je važna taktika i procena šta će drugi igrači uraditi. Ali, čak i kada igrač obavi kupovinu, to i dalje ne znači da je učinio pravi potez, jer se vrednost kartica u ovom delu određuje naknadno i to postepeno", naglašava Plavšić, koji dodaje da su uz igru prodato! neizvjesnost i napetost zagarantovani do kraja.