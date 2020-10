Увијек је право вријеме да обогатите личну библиотеку. Данас у Модричи сам се одлучила за легендарног доктора Лазића и његов "Дневник ратног хирурга", те Хандкеов "Велики пад", за коју је прошле године добио Нобелову награду.

A post shared by Жељка Цвијановић (@zeljka.cvijanovic) on Oct 17, 2020 at 5:21am PDT