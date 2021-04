Predsjednica RS reagovala na apel majke, Milica Ilić prebačena u drugu bolnicu

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović je u slučaju djevojčice Milice Ilić iz Trebinja, čija je majka od nje tražila pomoć za transport u drugu bolnicu, još jednom pokazala da je uvijek spremna da pomogne.

Alisa Ilić obratila se putem društvenih mreža i u očaju zamolila Cvijanovićevu da joj pomogne, a administracija predsjednika Srpske stupila je u kontakt sa majkom i pomogla da dijete iz Foče dođe u Sarajevo.

Cvijanovićeva i njen tim spremni su da pomognu i oko helikopterskog prevoza, ali je riječ o medicinskom letu, koji treba da ima odobrenje ljekara i cijeli ljekarski tim, prenosi ATV.

Istaknuto je da će Cvijanovićeva biti na raspolaganju i pomoći na bilo koji način, pa i obezbijediti helikopterski prevoz ukoliko medicinski tim kaže i pripremi sve da se dijete preveze gdje treba.

Da bi medicinski let bio odobren potrebno je ispoštovati procedure i odobrenje ljekara.

Ako ljekari odobre da dijete treba helikopterom prevesti do destinacije na kojoj po njihovoj preporuci može biti pružena medicinska pomoć, predsjednik Srpske i Helikopterski servis Republike Srpske će to učiniti, kao što su i do sada pomogli svim građanima kojima je pomoć na ovakav način bila potrebna.