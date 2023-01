Predsjednik Srpske: Vučić jedini uspio da pitanje KiM vrati u fokus

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uspio da pitanje Kosmeta iz jedne gubitničke pozicije vrati na dnevni red i fokus interesovanja.

Dodik kaže da je teška pozicija Vučića, ali da dobro radi.

"Vučić pokušava da okupi sve i da vodi javni dijalog. Ključni problem gubitka Kosova i današnjeg statusa jeste trenutak, kada su prethodne vlasti Srbije pristale da aranžman iz okrilja Ujedinjenih nacija prebace u okvire Evropske unije. Već tada je obezbijeđena odluka da se mišljenje međunarodnog tribunala, a vezano za status Kosova i proglašenje nezavisnosti, proglasi nevažećim", kazao je Dodik za RTRS.

Navodi da su pojačane prijetnje od strane Zapada i da se vidi ojačana pozicija Njemačke.

"Njemačke koja je antisrpska na tom prostoru Balkana. Ona je uvijek bila antisrpska, nije bila racionalna, realna i uvijek je bila protiv Srba. Tako je i u ovom slučaju vezano za Kosovo", rekao je Dodik.

Dodik navodi da je u svakom slučaju danas vidljivo da se ne drži do dogovora, do sporazuma.

"Ono što mora da se ima u vidu jeste to da se sagledaju posljedice koje smo mogli da čujemo za Kosovo i Metohiju, a to je da će se prekinuti evropski put, da će se zaustaviti investicije, uvesti vize ponovo. To su ozbiljne posljedice", kazao je Dodik.

Ponovio je da bi posljedice mogle da promijene ekonomski, socijalni i geopolitički položaj za same Srbe.

"Zbog toga je važna jedna stvar, koju moraju da urade Srbi, a to je da budu jedinstveni i da se okupe oko pregovaranja. Važno je da se kaže, 'ako odbijamo, odbićemo zajedno, ako prihvatimo, moramo prihvatiti zajedno'. A to je važno samo zato da Srbija i Srbi ponovo ne bi bili podijeljeni. Šta god da se uradi, moramo da uradimo zajedno", naveo je Dodik.

Istakao je da ako se odbija francusko - njemački plan, onda to mora kako kaže da odbije vlast i opozicija, ali i društvo u cjelini.

"Srbija ne treba nikad da prizna Kosovo i nikad ne treba da popusti u bilo kakvim nastojanjima. Možda će Srbija u nekom istorijskom trenutku morati da izgubi, kao što je u ovom trenutku značajno izgubila suverenitet na ovom prostoru, ali samo priznanje je definitivno i ono ne mora da bude stavljeno na stranu", kazao je Dodik.

Zato sada, objašnjava Dodik, zapadnjaci neće da kažu priznajte Kosovo, nego kažu nemojte ga osporavati.

"Mora da se naučimo da svi ti ambasadori i izaslanici imaju svoje karijere i oni žele da uspiju, šta njima smeta Kosmeta, zašto Nijemcima smeta Kosmet?!", navodi Dodik.

Kada se govori o Zajednici srpskih opština, on napominje da je dobro što pričaju o Republici Srpskoj, "međutim Albanci često kažu da ne žele Republiku Srpsku na teritoriji Kosmeta".

"To je baš dobro što tako govore, to će jednog dana i biti Republika Srpska. Mislim to u suštinskom značaju. Eto zvaće se Zajednica srpskih opština, imaće izvršne funkcije vlasti kao što ima Srpska, specijalne odnose sa Srbijom kao što ima Republika Srpska. To je njima problem i sva priča je u tome", zaključuje Dodik.