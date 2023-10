Predstavljen "Nektar bez filtera": Vratio se 150-godišnji banjalučki šmeker

BANJALUKA - "Nektarova" pivska porodica postala je bogatija za novog člana.

Tačnije, ako bismo govorili po hijerarhiji, na banjalučke ulice vratilo se nefiltrirano pivo, baš onakvo kakvo je u pogonima pivare stvarano prije 150 godina.

Drvene, pa keramičke krigle tada su krile aromu, miris i izgled piva.

Sada se to više ne krije, a "Nektar bez filtera" pitko, lagano, sa banjalučkim šmekom i uklopljen u savršenu tamnu ambalažu, čuva aromu koju odlikuje mutnoća koja dolazi od pivskog kvasca.

Ovo pivo se nije slučajno vratilo odakle je i poteklo, poručio je Ilija Šetka, generalni direktor Banjalučke pivare, koji je istakao da su potrošači (čitaj pivopije) dali ideju da se "Nektar" podsjeti "svojih predaka".

"Kada dolaze gosti u proizvodnju i obilaze pivaru, prostor za fermentaciju je ono gdje najviše ostanu, zato što je tu moguće piti pivo iz fermentora, pre nego što pivo ode na filtraciju. I svaki put kada nam je neko tu, mi sipamo u one male čašice, pa oni kažu 'ajde to malo pojačajte', pa se tu popije i po velika čaša, jer je to pivo nešto posebno. To je pivo kao što je pravljeno pre 150 godina, kada je i nastala 'Banjalučka pivara'. Takvo je pivo bilo u neko staro doba", rekao je Šetka.

"Nektar bez filtera" ne treba uljepšavanje, u njemu je, kažu, istina.

"Pivo je, naravno, mutnije od 'Nektara', upravo zbog tih ostataka kvasca i činjenice da nije isfiltrirano. Naša glavna stvar je kvalitet, a sva piva koja se prave ovdje koriste isključivo najbolje sastojke iz Njemačke, Češke... Mi u našoj pivari nemamo u proizvodnji niti nabavci kukuruz, kako to sada rade mnoge pivare, naša piva načinjena su isključivo od slada, ječma, hmelja i vode", kazao je Šetka.

"Nektar bez filtera" nije obična priča o pivu.

Ovo je, kako kaže Radovan Rakić, direktor proizvodnje "Banjalučke pivare", utakmica između filtriranog i nefiltriranog piva koja se igra već 150 godina, a u kojoj pobjeđuje filtrirano.

"Filtrirano pobjeđuje jer mu je vrijeme išlo naruku. Prije 150 godina pivo se pilo iz keramičkih i drvenih krigli, a razvojem industrije stakla, ljudi su vidjeli da je to pivo prilično mutno, opalno i da estetski nije lijepo. Onda dolaze zahtjevi da ono bude bistrije, žuće, crvenije i počinje se filtrirati. Sada mi idemo da vratimo malo tu notu i taj šmek nefiltriranog piva. Upravo ovo pivo je replika piva od prije vijek i po. Nadam se da će ova utakmica sada biti neriješena", naveo je Rakić.

Novi brend "Banjalučke pivare" ima 5,1 odsto alkohola i 11,6 odsto ekstrakta.