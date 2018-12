Predstavljen časopis "Helo" posvećen oplimpijskoj ljepotici

PALE - U hotelu "Bistrica na Jahorini večeras je promovisan časopis "Helo travel" posvećen ovoj olimpijskoj ljepotici.

Direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Dejan LJevnaić rekao je na konferenciji za novinare da je Jahorina u ovom časopisu prestavljena u najboljem mogućem svjetlu.



LJevnaić je istakao da Jahorina ide uzlaznom putanjom, te podsjetio da je prva u regionu otvorila sezonu u novembru zahvaljujući sistemu za vještačko osnježavanje.



"U odnosu na prethodnu sezonu bolji smo 100 odsto. Vlada veliko interesovanje, danas smo na stazi imali više od 2.000 skijaša, a prošle godine na današnji dan 104", rekao je LJevnaić.



On kaže da se sve više domaćih i stranih turista interesuje za Jahorinu, a od juče na ovoj planini boravi i grupa Kineza koji su došli na pripreme za Olimpijske igre 2022. godine.



LJevnaić ističe da su na Jahorini najviše fokusirani na staze, jer to skijaše najviše interesuje.



"Ove sezone smo povećali površinu staza, koje su blage, proširene i ravne. Osim toga, urađeni su drenažni kanali i na taj način vraćen je prioritet stazama", rekao je LJevnaić.



Urednik magazina Žikica Milošević rekao je da cilj časopisa "Helo travel" da što više ljudi zainteresuje za Jahorinu.



On je istakao da je Jahorina olimpijska planina koja je i poslije nesrećnih događaja 90-tih godina prošlog vijeka ostala u dobrom položaju i sačuvala svoj integritet, tako da se sada može razvijati na najbolji način.



Prema njegovim riječima, Republika Srpska ima najveću razvojnu šansu u smislu turizma.



Grupa "Crvena jabuka" održaće koncert u okviru manifestacije "Jahorinski retro opening" koji organizuje Olimpijski centar "Jahorina" kao poklon svim gostima planine.