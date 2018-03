Predstavljen dio programa prvog "Play Media Day"

BANJALUKA - Play Media Day 03 - Regionalni komunikacijski događaj, održaće se 8. juna, 2018. godine u prostoru Muzeja savremene umjetnosti RS u Banjaluci, a jedan od glavnih učesnika jeste Švedski dvojac Fredrik Ost i Erik Kokum iz "Snask" kreativne agencije.

Pored ovog sjajnog dvojca, organizatori su najavili da će ugostiti preko dvadeset respektabilnih stručnjaka iz različitih oblasti. Odnosi sa javnošću, digitalna promocija, dizajn, mediji i influenseri su samo neke od tema koje privlače pažnju javnosti i koje će biti u fokusu događaja.

"Ove godine govorićemo i o bitcoinu, koji je već uveliko zaintrigirao svijet, o popularnoj Gaming industriji, ali i o stress managementu. No, veliku pažnju posjetilaca će privući panel posvećen influenserima, kao i panel koji će ugostiti žene na vodećim pozicijama kreativne industrije regiona", istakla je Diana Tepšić, kreativna direktorica agencije "Play Team" i direktorica programa.

Bojan Dragišić, izvršni direktor Play Media Day, ističe da će i ove godine događaj ponuditi mnoštvo pratećih - zabavnih i interaktivnih sadržaja za sve posjetioce, kao i da će veliku pažnju posvetiti vizuelnom izgledu događaja.

"Zajedno sa našim partnerima obezbijedićemo brojne zone za druženje i opuštanje, zanimljiv muzički program, ali i vrijedne poklone za posjetioce", ističe Dragišić.

Koji je dodao da je ovo tek dio iznenađenja koja pripremaju, a kojima će obradovati posjetioce.

Dio ovogodišnjeg programa Play Media Day 03 su: Borislav Miljanović - Represent System, Beograd, Ivan Živković - Pioniri Communications, Beograd, Sara Mekinc - Pristop, Ljubljana, Jana Savić Rastovac - McCann, Beograd, Sašo Dimitrievski - Pristop Group - Partner, Ljubljana, Sanja Đekić, - Mediacom CE, Zagreb, Anita Todorović - Whole In One Communications, Beograd, Nikola Jokić, - Digital Assets Power Play, Zagreb, kao i Bojan Hadžihalilović - Fabrika, Sarajevo.

Play Media Day 03 ugostiće i uspješne influensere regiona: Branislava Antović - “Brana’s Divine World”, Beograd, Erna Saljević - „Diva is Back“, Sarajevo, Milan Vučićević - “Nichim Izazvan”, Beograd, Nataša Gardašević - “Njezvanova”, Podgorica, Petra Mamić - “Skitnica”, Bjelovar.