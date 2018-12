Predstavljen drugi tom Enciklopedije Republike Srpske

ISTOČNO SARAJEVO - U prostorijama Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske u Istočnom Sarajevu danas je promovisan drugi tom Enciklopedije Republike Srpske, koji obuhvata 1.450 odrednica sa 30 karata i 500 fotografija.

Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS) Rajko Kuzmanović izjavio je novinarima da drugi tom obuhvata slova V i G, da je štampan ćirilicom i ima 760 stranica.

"Obrađeno je oko 330 naseljenih mjesta, a u Republici Srpskoj ih ima 2.600. Osim odrednica, imamo fotografije i karte i to je jedno bogatstvo koje je tu uokvireno", rekao je Kuzmanović.

On je naveo da Enciklopedija predstavlja jedno od prvorazrednih djela koje svaki narod pokušava da ima, pa tako i narod Republike Srpske, napomenuvši da je do sada prikupljeno 11.500 odrednica, što je ogromno bogatstvo iz kojeg se sada "crpi jedan po jedan tom".

Kuzmanović ističe da je u planu da se uradi šest tomova, dodavši da je treći već u izradi.

On je rekao da je, osim promovisanja drugog toma, ovo bila prilika za podsjećanje na ostale djelatnosti u vezi sa izdavanjem Enciklopedije.

"Enciklopedija Republike Srpske ima specifičnosti, jer treba da pokaže da je ovo područje uvijek bujalo od života i da to nije nepoznata zemlja. Do sada je utvrđeno više od 80 lokaliteta i istorijskih spomenika na našoj teritoriji i to treba sve da se zabilježi. Enciklopedija bi trebalo da bude jedna vrsta priručnika, informacija o Republici Srpskoj i njenom kulturnom bogatstvu. Ona će biti specifična karta Srpske", naglasio je Kuzmanović.

On je dodao da će u tomovima biti obrađeni ne samo predstavnici srpskog naroda, nego i drugi, ukoliko su ostavili pozitivan trag u razvoju Republike Srpske.

"Danas smo u fazi kada se možemo predstaviti svijetu da imamo kvalitetnu enciklopediju i na dva izdata toma nema primjedbi na sadržaj, što znači da se svaka odrednica provjerava više puta jer ne smije biti grešaka. Enciklopedija je nešto čemu se vjeruje, podatak koji tamo postoji mora ostati trajni i on je sasvim siguran", naveo je Kuzmanović.

Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Rade Ristović istakao je da Enciklopedija predstavlja ponos za sve zemlje i narode, a s obzirom na to da je Republika Srpska mlada, zbog toga je i veći poduhvat.

"Nadam se da će svih šest tomova biti završeno, što će biti značajno za Republiku Srpsku jer i mnogo razvijenije zemlje nemaju ovo što Republika sada radi", istakao je Ristović i izrazio zahvalnost što je Zavod dio tima koji je radio na ovom značajnom projektu.

Promociji drugog toma Enciklopedije Republike Srpske prisustvovao je ambasador Srbije u BiH Aleksandar Đorđević, kao i načelnici opština Pale Boško Jugović i Trnova Dragomir Gagović, te predstavnici javnog života Srpske.